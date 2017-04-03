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Украина наращивает транзит российского газа
В период с января по март текущего года Украина нарастила транзит российского природного газа через газотранспортную систему согласно контракту с российским «Газпромом» сразу на двадцать процентов, до 23 миллионов 188 тысяч кубометров, по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Украинские новости, такие данные были получены от оператора газотранспортной системы компании «Укртрансгаз». Показатели января этого года достигли 8 миллионов 913 тысяч кубометров газа, и это на 2,5 миллиона кубометров больше, чем в январе прошлого года. В феврале транзит российского газа через Украину достигал 7 миллионов 627 тысяч кубометров, что на 1, 481 миллионов кубометров больше показателей февраля 2016 года. Однако в марте объемы транзита российского газа начали уменьшаться и достигли 6 миллионов 647 тысяч кубометров, что всего на 1,8 процентов больше показателей марта 2016 года.
Напомним, что Укртрансгаз также отчитался об объемах газа в украинских газохранилищах, оставшихся после окончания текущего отопительного сезона. Запасы газа в Украине сейчас достигают 8, 224 миллионов кубометров.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, газ
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