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Готовы к безвизу: сколько украинцев получили биометрические паспорта
Около трех миллионов украинский уже имеют биометрические паспорта и могут воспользоваться безвизовым режимом для путешествий в страны Шенгенской зоны, как только он будет введен
Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько, пишет Politeka.
По данным миграционной службы, за последний год количество биометрических паспортов, полученных украинском, увеличилось вдвое. Первые биометрические паспорта начали выдавать в январе 2015 года. В апреле 2016 Сергей Гунько в комментарии ВВС Украина называл цифру выданных паспортов — 1,3 миллиона. В феврале 2017 руководитель Государственной миграционной службы Максим Соколюк в интервью сообщил, что уже выдано 2,6 миллиона паспортов. Он прогнозировал, что с февраля по июнь 2017 года, когда, согласно прогнозам, заработает безвизовый режим, будет выдано еще около миллиона паспортов. «Сейчас мы за месяц принимаем 170-200 тысяч заявок на загранпаспорта. Пусть будет всплеск на 50 процентов, до 250-300 тысяч. Это — не проблема», — сказал он.
Руководитель Государственной миграционной службы Максим Соколюк также сообщил, что количество подразделений, которые оформляют паспорта, увеличилось за последний год втрое.
Сейчас по всей Украине работает около 600 офисов, уполномоченных государством на выдачу биометрических паспортов. Путешествовать без права на работу, не более 90 дней, каждые полгода можно будет во все страны ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии. Украинцы смогут ездить без виз в четырех стран, не входящих в ЕС, однако являются участниками Шенгенской зоны — Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.
В то же время, как объясняют в Еврокомиссии, после введения безвизового режима и дальше нужно будет предоставлять по требованию таможенников ряд документов, чтобы «доказать надлежащее материальное положение и цель путешествия». Пограничники теоретически могут требовать показать подтверждение проживания — или приглашение, или подтверждение из гостиницы, а также обратный билет и доказательства финансовой состоятельности. Финансовую состоятельность обычно доводят выпиской со счета или наличием наличности в расчете 50 долларов в сутки.
Напомним, сегодня, 6 апреля Европейский парламент на пленарном заседании принял решение отменить визовый режим с Украиной, однако окончательное голосование пройдет летом этого года. Как сообщает Радио Свобода, послы стран ЕС еще должны утвердить сегодняшнее решение 26 апреля. Politeka собрала реакции украинских политиков на решение Европарламента. Также биометрические паспорта теперь понадобятся для поездок в Турцию.
По материалам: «BBC.Украина«
Теги: Донбасс, украинцы, безвизовый режим
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