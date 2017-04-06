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Логвинський пояснив, навіщо Росія віддасть Україні Крим та Донбас
На думку віце-президента Парламентської асамблеї Ради Європи, народного депутата України Логвинського Георгія, Російська Федерація може прийняти неочікуване рішення та віддати Україні раніше анексований Крим з метою створити низку проблем для української влади. Про це він заявив під час розмови з журналістами, інформує replyua.net.
За його словами, сьогодні дії Кремля можуть бути досить непередбаченими. «Сьогодні Путін та його команда ведуть себе не дуже адекватно. Можливо, що вони запропонують Україні «забрати» назад території Луганської та Донецької області. Все, що сьогодні потрібно російській владі, - підірвати Україну з середини. Кремль сподівається, що українська влада захлинеться тими проблемами, які вона отримає разом з Донбасом. Але я можу сказати більше – путінський режим готовий повернути Україні контроль і над Кримом. Питання лише в тому, що вони захочуть отримати в замін. Сьогодні вони кажуть, що питання приналежності Криму закрите і їм начебто нічого не потрібно. Але пригадую цитату з одного фільму: «Якщо людина каже, що їй нічого не потрібно, то це означає, що їй потрібно все». Росія хоче захопити всю Україну для того, щоб зробити її частиною тоталітарного режиму Російської імперії», - вважає Логвинський.
Теги: Россия, Донбасс, Крым
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