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Путин и Макрон настроились на серьезный разговор об Украине
Перспективы "нормандского формата" и Украина будут приоритетными темами международной части переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.
Также президенты обсудят ядерную проблематику КНДР, ситуацию в Сирии и Ливии, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков накануне визита Путина во Францию, передает УП со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Украина (на переговорах - ИФ) будет занимать большое место с точки зрения перспектив функционирования "нормандского формата", - сказал Ушаков.
Он напомнил, что в последнем телефонном разговоре еще прежнего состава "нормандской четверки" - при участии предыдущего президента Франции Франсуа Олланда - была достигнута договоренность о том, что этот формат продолжит работу, и новый президент активно подключится к ней.
По его словам, эта тематика обсуждалась 15 мая в ходе визита Макрона в Берлин.
"Эммануэль Макрон знает точку зрения госпожи Меркель (канцлер ФРГ Ангела Меркель - ИФ), сейчас он узнает наши оценки состояния дел по развитию тяжелейшего внутриукраинского кризиса", - отметил Ушаков. (Таким образом Россия и дальше не признает себя стороной конфликта - УП).
Он добавил: "Главное, что мы ожидаем, что президенты подтвердят необходимость самой плотной работы в "нормандском формате" и безальтернативность Минских договоренностей. Это будет интересная дискуссия, и мы к этому готовимся ", - сказал представитель Кремля.
Кроме того, лидеры Франции и Росси намерены обсудить ядерную проблематику КНДР, ситуацию в Сирии и Ливии.
Встреча президентов пройдет в Версале.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Франция, переговоры
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