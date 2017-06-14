ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА «УДАРИТ» ПО ТЕМ, КОМУ НА ПЕНСИЮ ВОТ-ВОТ

14.06.2017 17:10

Допустим, человек стал пенсионером в 2010 году со стажем 35 лет и средней зарплатой 3 000 гривень. Пенсию ему рассчитывали по формуле: П = Зп х Кз х Кс.

Зп – сколько в среднем получал человек, Кз – насколько его зарплата была выше или ниже средней по стране. Кс – каждый отработанный год умножался на 1,35 (коэффициент стажа).

Итак, 1917,91 грн. (средняя зарплата для расчета пенсии) х 1,5 (3 000 грн. : 1917,91) х 0,47 (35 х 1,35) = 1 352 гривни. Столько он и получает плюс небольшую ежегодную индексацию.

Если в октябре ему пересчитают пенсию, учитывая новый размер средней за последние три года по стране 3764 гривни, то ему станут платить 1976,1 грн. (3764 грн. х 1,5 х 0,35 - коэффициент стажа будет единица).

То есть, такому гражданину добавят более 600 гривень. А если человек в последнее время в среднем получал 3,5 тыс. грн. и, имея 35 лет стажа, пойдет на пенсию в ноябре года нынешнего, то размер его пенсии 1185 гривень

Конечно, ему добавят до нынешней минималки и будут платить 1312 грн. И даже при зарплате 5 000 гривень пенсия у гражданина с таким же стажем будет 1 712 гривень. (3 764 грн. х 1,3 (5 000 грн. : 3 764 грн.) х 0,35.

Разве это большая пенсия? К тому же совсем немного людей возрастом под 60 лет, например, в Константиновке или Дружковке, в среднем, получают по 5 000 гривень...

Источник zi.dn.ua