- ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА «УДАРИТ» ПО ТЕМ, КОМУ НА ПЕНСИЮ ВОТ-ВОТ17:10
- Турчинов: РФ испытывает на Украине свои новейшие кибервооружения16:30
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона16:10
- Скорость движения в городах хотят сократить до 50 км/час15:50
- Россия решила отгородиться от ОРДЛО забором15:30
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас15:10
- В ЕС согласовали сокращение квот на украинские томаты, пшеницу, кукурузу и мед14:30
- Вместо медреформы украинцы получат платную медицину, - Хомутынник13:50
- Вятрович назвал агентов России, которые действуют в Киеве13:30
- Германия готова выделить кредит на закупку 10-25 ед. электропоездов13:10
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА «УДАРИТ» ПО ТЕМ, КОМУ НА ПЕНСИЮ ВОТ-ВОТ
Допустим, человек стал пенсионером в 2010 году со стажем 35 лет и средней зарплатой 3 000 гривень. Пенсию ему рассчитывали по формуле: П = Зп х Кз х Кс.
Зп – сколько в среднем получал человек, Кз – насколько его зарплата была выше или ниже средней по стране. Кс – каждый отработанный год умножался на 1,35 (коэффициент стажа).
Итак, 1917,91 грн. (средняя зарплата для расчета пенсии) х 1,5 (3 000 грн. : 1917,91) х 0,47 (35 х 1,35) = 1 352 гривни. Столько он и получает плюс небольшую ежегодную индексацию.
Если в октябре ему пересчитают пенсию, учитывая новый размер средней за последние три года по стране 3764 гривни, то ему станут платить 1976,1 грн. (3764 грн. х 1,5 х 0,35 - коэффициент стажа будет единица).
То есть, такому гражданину добавят более 600 гривень. А если человек в последнее время в среднем получал 3,5 тыс. грн. и, имея 35 лет стажа, пойдет на пенсию в ноябре года нынешнего, то размер его пенсии 1185 гривень
Конечно, ему добавят до нынешней минималки и будут платить 1312 грн. И даже при зарплате 5 000 гривень пенсия у гражданина с таким же стажем будет 1 712 гривень. (3 764 грн. х 1,3 (5 000 грн. : 3 764 грн.) х 0,35.
Разве это большая пенсия? К тому же совсем немного людей возрастом под 60 лет, например, в Константиновке или Дружковке, в среднем, получают по 5 000 гривень...
Источник zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, пенсия, зарплата, формула, пенсионная реформа, стаж
- Что и как изменит новая минимальная зарплата для украинцев
- Одна страна - две реальности, Размышления проукраинской пенсионерки
- Пенсионная реформа в Украине. Десять шокирующих последствий
- УКРАИНЦЫ С НЕБОЛЬШИМ СТАЖЕМ ВЫЙДУТ НА ПЕНСИЮ В 65 ЛЕТ
- Минимальные зарплаты и пенсии могут вырасти более чем на 12,5% в текущем году
- В Украине с 1 декабря вырастут на 10 процентов зарплаты и пенсии
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона16:10
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас15:10
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети14:50
- Боевики ради пособий фиктивно принимают на службу родственников14:10
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 14 ИЮНЯ12:50
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян12:00
- Боевики «ДНР» проводят перегруппировку сил под Донецком11:25
- Неспокойный Донбас: силы АТО понесли потери, оккупанты снова ударили по жилым районам Авдеевки и Ольгинки10:40
- В результате подрыва на минах за три месяца более 30 гражданских погибли, более 150 ранены, - Ельченко10:10
- В зоне АТО один военнослужащий погиб, семеро - ранены09:50
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- Турчинов: РФ испытывает на Украине свои новейшие кибервооружения16:30
- Штрафы, аресты и тюремное заключение на срок до трех лет: в "Л/ДНР" началась настоящая паника из-за нового языкового закона16:10
- Скорость движения в городах хотят сократить до 50 км/час15:50
- Россия решила отгородиться от ОРДЛО забором15:30
- Почему военное положение хотят ввести именно сейчас15:10
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети14:50
- В ЕС согласовали сокращение квот на украинские томаты, пшеницу, кукурузу и мед14:30
- Xiaomi будет выпускать электрошвабры14:20
- Боевики ради пособий фиктивно принимают на службу родственников14:10
- На заметку худеющим: пять признаков недоедания16:50
- 10 вещей, которые немецкая медсестра хотела бы изменить в украинской медицине21:12
- Вакарчук: "Океан Ельзи" робить усе, щоб не втратити людей, які опинились сьогодні по той бік кордону19:45
- Медицинская реформа не будет внедрена. Нет денег19:07
- 7 продуктов, которые лучше обходить стороной в супермаркете18:44
- АТО на Донбасі завершується: нардеп розповів про надсекретний закон18:08
- Россия обречена, ее боевики "ДНР/ЛНР" - "пушечное мясо", которому суждено погибнуть в "мясорубке"17:44
- Освободить Донбасс: какие есть альтернативы АТО17:24
- За очередной «перемогой» стоит попытка перенаправления потоков украинских гастрабайтеров. Что это принесет самой Украине?15:20
- Несподівано: Українці мали інтимну лексику13:18
- Дагестанцы устроили кровавое побоище в «ДНР»
- Получателям субсидий приготовили неприятный сюрприз
- Главарь “ДНР” Захарченко во время “беседы” прострелил обе ноги новому комбату “Сомали” Сынку - соцсети
- Обострение на Донбассе: появилась жесткая реакция США
- "Конец будет": политолог предсказал финал сепаратистским проектам Кремля
- "Простите нас": Жители Донецка просят украинскую армию выгнать россиян
- Лимон поможет вылечить рак. Лучше химиотерапии
- Кто побеждает в результате нового обострения на Донбассе - итоги первой декады июня
- В "ЛНР" приводят в негодность украинские паспорта мирных жителей
- Собачья жизнь. Реалии жизни в оккупации