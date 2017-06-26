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Ошиблись в расчетах: стало известно об уничтожении российских курсантов-артиллеристов под Авдеевкой

26.06.2017 11:57
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Ошиблись в расчетах: стало известно об уничтожении российских курсантов-артиллеристов под Авдеевкой

Вооруженные силы Украины недавно уничтожили один из расчетов российских курсантов, которые проводили учебные стрельбы на Донбассе по силам АТО и мирным жителям.

Об этом рассказал в интервью "Зеркалу недели" боец из снайперской группы, выполнявшей под эгидой Центра специальных операций задания в промзоне Авдеевки.

"Несколько месяцев назад они загнали под Донецк, "на учения", российских курсантов. Эти курсанты два-три дня работали по нашим позициям из артиллерии, а попадали по мирным домам, очевидно, потому, что ошибались в расчетах…" -рассказал снайпер, представившийся Русланом.

По его словам, после трех дней обстрелов украинское командование дало "добро" на ответный удар.

"Через три дня мы все-таки их "накрыли", артиллерийский расчет был полностью уничтожен. Разведчики сказали, что сгорело все подчистую", - рассказал снайпер.

Он подчеркнул, что у российских военных был выбор - отказаться от поездки на Донбасс и потерять работу и звание, но не жизнь.

"Тебя никто не убьет за то, что ты откажешься ехать в Украину. Возможно, ты лишишься взятой в кредит квартиры или машины, как максимум — потеряешь работу и звание, либо будешь отчислен из вуза. Каждый человек делает свой выбор самостоятельно. И если уж ты приехал воевать на чужую землю — получи то, что заслужил", - подчеркнул боец АТО.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Авдеевка, курсанты
 
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