Від Ради вимагають заборонити в Україні культовий російський мультфільм

11.07.2017 08:52

Активісти одеської громадської організації «Рада Громадської безпеки» просить заборонити транслювати в Україні мультфільм «Маша і ведмідь» російського виробництва. Звернення направлені в профільний комітет Верховної Ради, Держагентство з питань кіно та в комітет теле- і радіомовлення, передають Патріоти України.

На думку активістів, російські пропагандисти відправляють дітям чіткий меседж: ведмідь, який традиційно вважається символом РФ і асоціюється з цією країною, представляється в ролі великого сильного героя, який безкарно захоплює чуже майно, будинок, землю.

Також активісти вважають, що прибалтійські і українські експерти з інформаційної безпеки погоджуються із тим, що мультфільм демонструє військові дії, а вірніше - використання російськими військами «м'якої сили». «Мультфільм« Маша і ведмідь »є пропагандистським інструментом нав'язування дітям позитивного образу Росії, що є вкрай небезпечним для безпеки України», - зазначають активісти.