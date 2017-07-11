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Від Ради вимагають заборонити в Україні культовий російський мультфільм

11.07.2017 08:52
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Від Ради вимагають заборонити в Україні культовий російський мультфільм

Активісти одеської громадської організації «Рада Громадської безпеки» просить заборонити транслювати в Україні мультфільм «Маша і ведмідь» російського виробництва. Звернення направлені в профільний комітет Верховної Ради, Держагентство з питань кіно та в комітет теле- і радіомовлення, передають Патріоти України.
На думку активістів, російські пропагандисти відправляють дітям чіткий меседж: ведмідь, який традиційно вважається символом РФ і асоціюється з цією країною, представляється в ролі великого сильного героя, який безкарно захоплює чуже майно, будинок, землю.
Також активісти вважають, що прибалтійські і українські експерти з інформаційної безпеки погоджуються із тим, що мультфільм демонструє військові дії, а вірніше - використання російськими військами «м'якої сили». «Мультфільм« Маша і ведмідь »є пропагандистським інструментом нав'язування дітям позитивного образу Росії, що є вкрай небезпечним для безпеки України», - зазначають активісти.



Теги: Донбасс, мультфильм, запрет, Верховная Рада
 
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