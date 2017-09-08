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Букмекеры назвали фаворита боя Усик-Хук
Букмекеры назвали фаворита боя между чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом мира Марко Хуком
Фаворитом считают украинского боксера.
На победу Усика различные букмекерские конторы дают коэффициент от 1,04 до 1,07, тогда как коэффициент на победу Хука — от 8,5 до 11,5.
Что касается того, как именно закончится бой, то здесь наиболее вероятным исходом букмекеры видят победу Усика решением судей — на нее можно поставить с коэффициентом 1,57. Интересно, что победа Усика нокаутом оценивается тем же коэффициентом, что и победа Хука по очкам — 11,4.
Напомним, чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик и экс-чемпион мира Марко Хук обменялись громкими заявлениямиперед боем Всемирной суперсерии бокса. Бой Усика и Хука состоится 9 сентября в Берлине. На кону будет стоять выход в полуфинал World Boxing Super Series, а также чемпионский пояс по версии WBO, который принадлежит украинцу.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Апостроф
Теги: Донбасс, спорт, бокс, Александр Усик
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