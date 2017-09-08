Букмекеры назвали фаворита боя Усик-Хук

08.09.2017 07:20

Букмекеры назвали фаворита боя между чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом мира Марко Хуком

Фаворитом считают украинского боксера.

На победу Усика различные букмекерские конторы дают коэффициент от 1,04 до 1,07, тогда как коэффициент на победу Хука — от 8,5 до 11,5.

Что касается того, как именно закончится бой, то здесь наиболее вероятным исходом букмекеры видят победу Усика решением судей — на нее можно поставить с коэффициентом 1,57. Интересно, что победа Усика нокаутом оценивается тем же коэффициентом, что и победа Хука по очкам — 11,4.

Напомним, чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик и экс-чемпион мира Марко Хук обменялись громкими заявлениямиперед боем Всемирной суперсерии бокса. Бой Усика и Хука состоится 9 сентября в Берлине. На кону будет стоять выход в полуфинал World Boxing Super Series, а также чемпионский пояс по версии WBO, который принадлежит украинцу.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Апостроф