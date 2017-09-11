- Международный скандал: в Европе отвернулись от Украины из-за нового закона08:31
- Генеральна прокуратура відреагувала на «прорив кордону»08:05
- Слава будущему президенту Украины: как львовяне встретили Саакашвили07:42
- Прорыв Саакашвили через границу: в Госпогранслужбе рассказали, почему не применили оружие07:35
- Аналитик: забудьте о летальном оружии и помощи союзников, если у нас нет границы, то нет и чего защищать от агрессора07:10
- В Одессу прибыл мощный военный корабль07:06
- Задержаны бандиты, которые похищали и пытали парней21:23
- Как получить субсидию без прописки20:46
- УКРАИНЦЕВ ЖДЕТ НОВЫЙ ЯЗЫКОВОЙ ЗАКОН20:22
- Квитанции на газ: как произвести перерасчет за топливо после изменения количества потребителей в квартире 19:28
Слава будущему президенту Украины: как львовяне встретили Саакашвили
Михаил Саакашвили прибыл с украинской-польской границы в центра Львова
Вместе с экс-президентом Грузии приехал ряд политиков: экс-премьер Юлия Тимошенко, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, также нардепы.
У Ратуши их встретил львовский мэр Андрей Садовый, а также сторонники политика под возгласы «Слава Украине» и «Слава будущему президенту!».
«Сегодня я рискую продолжаю рисковать всем. Я не могу смотреть спокойно на то, что происходит в Украине», — заявил политик.
«После того, как у меня отобрали гражданство, я потерял 18 киллограм», — добавил Саакашвили.
Напомним, бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили пересек границу Украины. Помогли ему в этом его сторонники.
Активисты собрались в районе пропускного пункта «Шегини». Они окружили политика – взяли в кольцо – и прорвали кордон пограничников. Никаких ответных мер пограничники не предприняли.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, Львов, Саакашвили
- Сепаратизм добрался до Западной Украины
- "Собачий" вопрос обострился перед Евро-2012. Что творится в Донецке, Харькове, Киеве и Львове?
- Рынок замер
- Межбанк закрылся сильным ростом доллара
- Мегарекорд во Львове: двадцать хоров исполнили "Щедрик" (ВИДЕО)
- Cадовой просит объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации
- Восток оккупируют 6 тыс. военных РФ и 40 тыс. местных боевиков, — Селезнев18:04
- АКЦІЯ ВІДЧАЮ: ПІВСОТНІ АКТИВІСТІВ САМОТУЖКИ ВЗЯЛИСЯ ЗА РЕМОНТ ТРАСИ "МАРІУПОЛЬ – ЗАПОРІЖЖЯ"14:47
- В Добропільському районі йде битва за урожай14:07
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы13:48
- 20-летний житель Мирнограда оказался матерым интернет-мошенником12:22
- Операция «Мигрант»: задержаны преступники и россиянин из «ополчения ДНР»07:38
- Жители Луганщины перейдут на солнечную энергетику17:51
- Выпускник Мариупольского вуза стал одним из десяти посланников доброй воли ООН в Украине16:50
- Полиция изъяла у жителя Лисичанска 1 кг марихуаны16:06
- НА ПЛЯЖЕ В МАРИУПОЛЕ ЖЕНЩИНУ УДАРИЛИ КИРПИЧОМ ПО ГОЛОВЕ РАДИ МОБИЛЬНИКА14:10
- Международный скандал: в Европе отвернулись от Украины из-за нового закона08:31
- Семь событий, которые предупреждают вас о переменах к лучшему08:14
- Генеральна прокуратура відреагувала на «прорив кордону»08:05
- Как стать счастливее: совет для каждого знака Зодиака07:50
- Слава будущему президенту Украины: как львовяне встретили Саакашвили07:42
- Прорыв Саакашвили через границу: в Госпогранслужбе рассказали, почему не применили оружие07:35
- Як позбутись підшкірних вугрів?07:28
- Аналитик: забудьте о летальном оружии и помощи союзников, если у нас нет границы, то нет и чего защищать от агрессора07:10
- В Одессу прибыл мощный военный корабль07:06
- 5 советов по подготовке автомобиля к осени22:31
- Семь событий, которые предупреждают вас о переменах к лучшему08:14
- Как стать счастливее: совет для каждого знака Зодиака07:50
- Як позбутись підшкірних вугрів?07:28
- 5 советов по подготовке автомобиля к осени22:31
- Украинский косит опасная инфекция 20:01
- История добровольной смерти. Как выявить и спасти человека от самоубийства17:48
- Старшокласник з Київщини попри страшні погрози бореться з корупцією 09:20
- 8 САМЫХ ГРЯЗНЫХ ВЕЩЕЙ В ДОМЕ И КАК ИХ ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТЬ20:10
- Выбор первой посуды для малыша15:09
- Хрущев: Заговор против отца возглавлял именно Брежнев12:55
- Потужна атака ЗСУ: у бойовиків Путіна погані новини
- Грымчак: Россия прекращает финансирование «ЛДНР»
- У Путина уже прокомментировали план Порошенко о введении миротворцев на Донбасс
- Коллективный принцип счетчика: украинцев ждут скандалы с соседями
- Российские военные покидают Донбасс и уничтожают документы
- В Европе предложили план по введению миротворцев на Донбасс
- Курс доллара показал катастрофический результат: новости с черного рынка
- Для России непомерно выросла цена прайса на содержание “ЛДНР”
- Стрілянина в Києві: ким виявилися потерпілі
- Стало відомо, де лідер КНДР ховає свої мільярди