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Слава будущему президенту Украины: как львовяне встретили Саакашвили

11.09.2017 07:42
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Слава будущему президенту Украины: как львовяне встретили Саакашвили

Михаил Саакашвили прибыл с украинской-польской границы в центра Львова

Вместе с экс-президентом Грузии приехал ряд политиков: экс-премьер Юлия Тимошенко, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, также нардепы.

У Ратуши их встретил львовский мэр Андрей Садовый, а также сторонники политика под возгласы «Слава Украине» и «Слава будущему президенту!».

«Сегодня я рискую продолжаю рисковать всем. Я не могу смотреть спокойно на то, что происходит в Украине», — заявил политик.

«После того, как у меня отобрали гражданство, я потерял 18 киллограм», — добавил Саакашвили.

Напомним, бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили пересек границу Украины. Помогли ему в этом его сторонники.

Активисты собрались в районе пропускного пункта «Шегини». Они окружили политика – взяли в кольцо – и прорвали кордон пограничников. Никаких ответных мер пограничники не предприняли.

Источник: Politeka



Теги: Украина, Донбасс, Львов, Саакашвили
 
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