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Сколько денег проедают украинцы

07.10.2017 17:24
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Сколько денег проедают украинцы

На еду украинцы тратят в среднем от 55% до 75% зарплаты.

Об этом сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua, информирует еizvestia.com.

«Украинцы в среднем тратят на еду от 55% своих доходов, но малообеспеченные граждане до 75% своих доходов. К сожалению, данная тенденция будет только набирать обороты. Пока не будет роста реальных доходов населения, украинцы будут тратить все сбережения на еду и на всем экономить».

По его словам, основные статьи расходов на сегодняшний день — продукты, коммунальные услуги и лекарства.

«Большинство жителей нашей страны не могут позволить себе путешествия или покупку вещей».

За последний месяц в Украине цена на говядину выросла на 3,5%, килограмм курятины подорожал на 3,9%, сало — на 5,2%.

«Рекордсменом в подорожании за отчетный период стало сало, цена на которое выросла на 4,3% и теперь в среднем составляет 57,45 грн/кг, тогда как 21 августа оно стоило 49,6 грн/кг (+ 15,8%) «, — говорится в сообщении.

Цена на свинину, по сравнению с прошлым отчетом, почти не изменилась. Сегодня за килограмм мяса нужно заплатить 104 грн 17 коп. По сравнению с аналогичными данными за август стоимость свинины поднялась аж на 5,2%.

Источник: news.eizvestia.com




Теги: Донбасс, деньги, доход, зарплата, украинец
 
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