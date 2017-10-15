- МАРШ СЛАВЫ В КИЕВЕ ПРОШЕЛ БЕЗ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ЗАДЕРЖАНИЙ, - ПОЛИЦИЯ08:10
- Витрати на нардепів зростуть на третину мільярда07:29
- ПОВЫСЯТ ЛИ ЦЕНЫ НА ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО20:48
- Путин побоится идти танками на Киев сразу по нескольким причинам - военный эксперт19:47
- В Пенсионном фонде объяснили, кто получит самую большую пенсию19:27
- Финансирование медицины в Украине увеличится с 25 до 85 млрд грн18:47
- Задыхающийся Киев: Дарницкая ТЭЦ травит жителей столицы18:04
- Данилюк назвал три шага Украины для получения транша МВФ17:02
- Порошенко: Україна обов’язково стане членом НАТО 15:45
- ПОРОШЕНКО ПООБЕЩАЛ УКРАИНСКОЙ АРМИИ 200 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ, ИЗ НИХ – 62 ТАНКА14:48
МАРШ СЛАВЫ В КИЕВЕ ПРОШЕЛ БЕЗ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ЗАДЕРЖАНИЙ, - ПОЛИЦИЯ
10 тысяч человек приняли участие в марше нацистов в Киеве в честь дня создания УПА. В полиции заявили, что марш прошел без происшествий.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.
По словам Крищенко, мероприятие прошло в спокойном ключе, а нарушений правопорядка не было зафиксировано.
"За порядком в Киеве сегодня следит 4500 сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины. Задача каждого - не допустить провокаций и каких-либо конфликтных ситуаций. Нам это удалось: нарушений правопорядка не зафиксировано. Спасибо всем правоохранителям, организаторам и участникам за спокойный праздник", - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.
Полиция будет работать в усиленном режиме до завершения всех мероприятий.
Источник: bykvu.com
Теги: Донбасс, Киев, полиция, нарушения
- У мережах з'явилося відео переслідування маршрутки у Києві
- Женский марш в Киеве: задержания и лозунги против сексизма. ВИДЕО
- В Киеве средь бела дня жестоко избили и ограбили замглавы юридической фирмы
- Под Радой собрались протестующие, полиция и Нацгвардия: полетели дымовые шашки.
- При подрыве автомобиля в Киеве погиб полковник ГУР Шаповал
- Глава Euronews после 14 лет отношений сыграл свадьбу в Киеве
- Захарченко рассказал о негативном отношении российских политиков к главарям «ДНР» и «ЛНР»07:50
- В Луганской области уменьшилась задолженность по зарплате21:46
- В Славянске открылся новый спортзал для занятий рукопашным боем и самбо21:29
- ЦЕНЫ НА ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДКИ В БАХМУТЕ ВЫРОСЛИ НА 50%21:07
- ВЕСЕЛОВА: ТРИ ГОДА ПРИХОДИТСЯ ОБЪЯСНЯТЬ ДЕПУТАТАМ, ЧТО В ДОНЕЦКЕ – ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ18:27
- В Бахмуте в День Защитника Украины устроили показ военной техники17:47
- В Луганской области создают арт-пространство для сельских жителей17:25
- Военнослужащие в зоне АТО получат премии в честь Дня защитника Украины16:47
- В Северодонецке установят памятник воинам АТО16:28
- Третий подбородок в пузо упирается: донецкие "депутаты" пошли против Захарченко16:05
- МАРШ СЛАВЫ В КИЕВЕ ПРОШЕЛ БЕЗ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ЗАДЕРЖАНИЙ, - ПОЛИЦИЯ08:10
- Захарченко рассказал о негативном отношении российских политиков к главарям «ДНР» и «ЛНР»07:50
- Витрати на нардепів зростуть на третину мільярда07:29
- Российского депутата высмеяли за "печеньки" в американском посольстве22:25
- В Кении школьник устроил кровавую бойню из-за своего исключения22:06
- В Луганской области уменьшилась задолженность по зарплате21:46
- В Славянске открылся новый спортзал для занятий рукопашным боем и самбо21:29
- ЦЕНЫ НА ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДКИ В БАХМУТЕ ВЫРОСЛИ НА 50%21:07
- ПОВЫСЯТ ЛИ ЦЕНЫ НА ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО20:48
- ДЕВОЧКА КИЛОМЕТР ШЛА С ОТОРВАННОЙ РУКОЙ20:27
- Врачи объяснили, почему яичница на завтрак может быть вредной для здоровья15:04
- Сколько украинцев уезжает работать за границу и почему возвращаются обратно11:49
- Украина переходит на зимнее время: когда переводить часы и как адаптировать организм08:36
- Доктор Комаровский советует: как защитить ребенка от гриппа20:30
- Развенчаны пять самых популярных мифов о супе20:15
- Зачем пить чай с куркумой18:45
- Инсулинорезистентность: что это и как распознать первые симптомы18:15
- Минздрав ожидает, что порог переболевших гриппом и ОРВИ в Украине превысит 7 млн человек в эпидсезоне 2017/201817:30
- Лица АТО: Они сражаются на Донбассе за Украину17:05
- «Пятница, 13» в Украине и три откровенных признания: социолога, актера и писателя13:40
- Предсказания от Ванги по дню рождения
- Это совершенно предсказуемо: военный эксперт прокомментировал заявление главаря «ДНР» о возвращении Донбасса в Украину
- Одежда, которая разрушают вашу энергетику
- Перерасчет пенсий не касается жителей оккупированных территорий, - Рева
- Как Гройсман обманул украинцев: пенсии будут, а пенсионеров нет
- Переселенцы Донбасса могут претендовать на единоразовую денежную помощь
- Третий подбородок в пузо упирается: донецкие "депутаты" пошли против Захарченко
- Візит Луценка до Анкари дав несподіваний результат
- Гройсман опасается повторения истории с потерей денег Сбербанком СССР
- Донбасс содрогается от обстрелов: штаб АТО сообщает о раненых