Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

МАРШ СЛАВЫ В КИЕВЕ ПРОШЕЛ БЕЗ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ЗАДЕРЖАНИЙ, - ПОЛИЦИЯ

15.10.2017 08:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
МАРШ СЛАВЫ В КИЕВЕ ПРОШЕЛ БЕЗ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ЗАДЕРЖАНИЙ, - ПОЛИЦИЯ

10 тысяч человек приняли участие в марше нацистов в Киеве в честь дня создания УПА. В полиции заявили, что марш прошел без происшествий.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

По словам Крищенко, мероприятие прошло в спокойном ключе, а нарушений правопорядка не было зафиксировано.

"За порядком в Киеве сегодня следит 4500 сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины. Задача каждого - не допустить провокаций и каких-либо конфликтных ситуаций. Нам это удалось: нарушений правопорядка не зафиксировано. Спасибо всем правоохранителям, организаторам и участникам за спокойный праздник", - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Полиция будет работать в усиленном режиме до завершения всех мероприятий.

Источник: bykvu.com



Теги: Донбасс, Киев, полиция, нарушения
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх