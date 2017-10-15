МАРШ СЛАВЫ В КИЕВЕ ПРОШЕЛ БЕЗ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ЗАДЕРЖАНИЙ, - ПОЛИЦИЯ

15.10.2017 08:10

10 тысяч человек приняли участие в марше нацистов в Киеве в честь дня создания УПА. В полиции заявили, что марш прошел без происшествий.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

По словам Крищенко, мероприятие прошло в спокойном ключе, а нарушений правопорядка не было зафиксировано.

"За порядком в Киеве сегодня следит 4500 сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины. Задача каждого - не допустить провокаций и каких-либо конфликтных ситуаций. Нам это удалось: нарушений правопорядка не зафиксировано. Спасибо всем правоохранителям, организаторам и участникам за спокойный праздник", - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Полиция будет работать в усиленном режиме до завершения всех мероприятий.

Источник: bykvu.com