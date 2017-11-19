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Запорожье превращается в «новый Донбасс»

19.11.2017 11:27
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Запорожье превращается в «новый Донбасс»

По нашим оценкам, наиболее сложная ситуация в Запорожской и Одесской областях, но в каждой - со своей спецификой, пишет координатор ИС Дмитрий Тымчк в Фейсбуке.
В Запорожье обстановка стабильно тяжелая, сохраняется риск превращения в «новый Донбасс» за счет тотального доминирования одной бизнес-политической группировки. Именно отсюда могут начать разыгрывать карту «социальных протестов», «восстановления связей с Россией» и т.д. Именно здесь реваншистская повестка может быть проявлена наиболее наглядно.
В Одессе за счет наличия конкурирующих группировок, ситуация стабильно неспокойная. Те же выборы в ОТГ зафиксировали пестроту картины и указали, что областная власть ситуацией пока не управляет, несмотря на видимые успехи в том же строительстве дорог.
Третье. Именно на Одессу мы призываем обратить особое внимание. Потому что здесь наложилось несколько факторов, которые могут использовать для раскачки внешние силы.
С одной стороны – есть искреннее возмущение граждан, которые не верят в случайность серии пожаров в пляжной зоне, обеспокоены судьбой Зелёного театра, категорически против возможной застройки части Городского сада и др. С другой стороны, есть одиозный мэр и не менее одиозный застройщик сирийского происхождения, которые выясняют между собой отношения. И ввиду того, что именно мэр - абсолютно заслуженно - является объектом критики проукраински настроенных и активных граждан, есть попытки со стороны оппонирующих мэру групп использовать эти протесты в своих целях, которые мало связаны с целью стабилизации обстановки в Одессе. А больше связаны с попыткой защититься от неприятных вопросов со стороны силовиков в свой адрес.
Я уже неоднократно высказывал своё отношение к мэру Одессы. Но продолжаю оставаться на той же позиции: замена мэра без риска дестабилизировать всю область возможна лишь в тот момент, когда областная власть заработает определённый авторитет и будет пользоваться достаточной поддержкой. Сейчас, скажем так, этот процесс далеко не завершён и не так успешен, как хотелось бы. А без поддержки одесситов результат будет прямо противоположный.
В целом мы видим, что на годовщину Майдана будет определённый всплеск активности и обычных граждан, которые недовольны ситуацией, и тех политиков, которые попытаются заработать баллы за счет дискредитации власти.



Теги: Донбасс, Одесса, Запорожье, спецификация
 
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