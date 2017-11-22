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Як Луганськ пережив ніч: пункти пропуску в Росію працюють безперервно
Після перевороту в “ЛНР” з псевдореспубліки почали масово тікати “чиновники”
Погранічкнікі ФСБ на захопленому терористами пункті пропуску “Ізварине” працювали не покладаючи рук майже цілодобово, повідомляє блогер Олексій Чібісов
“Пункти пропуску з “ЛНР” в Росію працюють без перерви. І навіть комендантська година не перешкода. Їх вишикувалася ціла черга. З усіма пожитками їдуть цілі “міністри”, заступники, голови “департаментів” і інші “чиновники”. Всі на нервах , бо бояться не встигнути втікти. Русня шмонає довго і з пристрастю, через що черга рухається повільно”, – повідомив він.
За словами блогера, пропускна здатність КПВВ була знижена ще й через те, що в сторону Луганська Росія перекидає танки та іншу бронетехніку.
Відзначимо, за даними групи «Інформаційний спротив», в Луганську 22 листопада триває протистояння, викликане конфліктом між ватажком «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «главою МВС ЛНР» Ігорем Корнетом.
Повідомляється, що до Луганська було введено підрозділ російської ПВК, який за даними групи «ІС», за 4 дні до нинішніх подій, прибув в Алчевськ з РФ. Підрозділ було перекинуто до Луганська для стримування протистояння між Плотницьким і Корнетом.
Російський бойовик «ДНР» Олександр Жучковський заявляє, що станом на ранок 22 листопада Луганськ повністю контролює Корнет, а Плотницкий знаходиться в Москві, де веде переговори про майбутнє «ЛНР».
Також повідомляється, що в місті перекрито весь центр, там знаходиться важка техніка.
Зазначимо, на Луганському напрямку загострення ситуації. Російські війська незаконно перетнули український кордон, через що зросла кількість обстрілів на фронті.
Нагадаємо, що усунений глава «МВС» Ігор Корнет виступив проти ватажка бойовиків Ігоря Плотницького. Раніше в окупованому Луганську так звані силовики «ЛНР» захопили будівлю «МВС», у місті почався переворот.
Джерело: Politeka
Теги: Россия, Донбасс, Луганск, граница, ЛНР
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