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“Никаких проблем с возвращением Донбасса в Украинский дом не будет!” - Цимбалюк рассказал об интересном разговоре в Москве с донецкими журналистками
Жители Донбасса хотят, чтобы на их землю наконец пришел мир. Именно поэтому они с радостью встретят украинские войска, которые придут их освобождать от “русского мира”. К такому выводу пришел известный украинский журналист Роман Цимбалюк, пообщавшись в Москве с донецкими коллегами, передает "Диалог.UA".
Итогом разговора он поделился на своей странице в Facebook. С его слов, жители Донбасса явно хотят снова оказаться под контролем Киева, так как устали от беззакония, нищеты, комендантского часа, обстрелов и прочих “радостей” оккупации и “русского мира”. Однако их гложет несколько моментов, главный из которых - страх наказания за сотрудничество с террористическими “республиками”.
“Для них важно, чтобы Украина четко заявила об амнистии и как она будет проходить, потому как сейчас 70% людей с автоматами - местные”, - рассказал журналист. В целом, со слов Цимбалюка, никак критических препятствий для возвращения Донбасса в “украинскую семью” нет, кроме нежелания Москвы отпускать измученный край.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, амнистия, комендантский час, оккупация, террористы
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