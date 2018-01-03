Порошенко подписал закон, упрощающий ведение бизнеса

03.01.2018 18:35

Президент поставил подпись в документе об изменениях в ряд законов

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который упрощает ведение бизнеса и привлечение инвестиций компаниями, выпускающими ценные бумаги.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Порошенко поставил свою подпись под законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг".

Документом решается проблема распределения акционерных обществ на публичные и частные по формальным признакам, а также устраняется дисбаланс в законодательстве и вводятся европейские принципы в вопросе определения и регулирования публичных компаний.

Закон также меняет подход к делению акционерных обществ на публичные и частные, предлагает отказаться от фиксирования типа акционерного общества в его названии.

Кроме того, исключается требование о необходимости функционирования банков только в форме публичных акционерных обществ. В то же время, на банки распространяются требования по раскрытию информации, как и на публичные компании, а также устанавливаются повышенные требования к корпоративному управлению.

Источник: https://www.segodnya.ua