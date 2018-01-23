В Украине все больше людей становятся жертвами страшной болезни

23.01.2018 14:45

В Украине число заболевших корью продолжает расти. Об этом сообщил главный директор "Центра общественного здоровья Минздрава Украины" Владимир Курпита на брифинге во вторник, 23 января, в "Украинском кризисном медиацентре", передает 112.ua.

"С корью ситуация остается напряженной в Украине. По состоянию на 22 января корью в Украине заболело 2 тыс. 84 человека. Из них 1 тыс. 375 детей и 709 взрослых. В течение первой недели заболело 626 больных, в течение второго - 659. И за третью неделю зарегистрировано 804 случая заболевания. Всего за этот период госпитализированы 1 тыс. 398 человек. Среди них 750 детей и лабораторно диагноз подтвержден у 169 человек", - сказал он.

По словам Курпиты, всего с начала года зарегистрировано 3 летальных случая, двое среди детей и один - взрослых.