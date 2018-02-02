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Турчинов анонсировал создание нового вида войск в составе ВСУ
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что в рядах Вооруженных сил могут появиться кибервойска. Об этом он сказал 2 февраля на открытии Центра реагирования на кибернетические угрозы, передает корреспондент "ГОРДОН".
"Современная война невозможна без киберзащиты… Один из вопросов, который мы не так давно рассматривали, о чем докладывал Генеральный штаб, было создание кибервойск в рядах Вооруженных сил Украины", – заявил Турчинов.
По его словам, это серьезный вопрос, над которым работают оборонные ведомства.
"Наша задача – защитить страну", – добавил Турчинов.
Секретарь СНБО сообщил, что создание Центра реагирования на кибернетические угрозы позволит предотвратить кибератаки еще до их начала. Турчинов также уточнил, что центр будет сотрудничать со специалистами из стран НАТО.
В октябре 2017 года Верховная Рада приняла законопроект об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины. Закон вступит в силу через шесть месяцев со дня публикации в "Голосе Украины" – 9 мая 2018 года.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Турчинов, НАТО, ВСУ
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