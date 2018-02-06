Червоненко: Украина — закрытый сельский туалет Европы

06.02.2018 16:41

Бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко назвал Украину «закрытым сельским туалетом Европы». Об этом он заявил в эфире «Вечернего прайма» на телеканале «112 Украина», передает inforesist.org.

«Польша – это главное окно в Европу для остатков не то, что транзита… мы из моста, который соединял Европу и восток – Россию, Казахстан, Узбекистан, мы потеряли этот рынок, добровольно его отдали полякам, отдали литовцам, латышам. Теперь мы просто закрытый сельский туалет Европы«, — заявил Червоненко.

«На Востоке мы давно побили горшки. Теперь на Западе», — добавил он.