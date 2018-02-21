- Плотницкий уже сидит в российском СИЗО?17:45
- ОБСЕ может помочь в восстановлении связи на Донбассе17:04
- Адвокаты Януковича сорвали допрос Порошенко 16:48
- Жителей ОРЛО пугают «множеством украинских ДРГ»16:30
- В Одессе сгорел Lexus депутата от БПП. ВИДЕО16:12
- Минфин предлагает осуществить продажу ПриватБанка и Укргазбанка в 2020 и 2022 годах15:57
- Новая украинская школа: в этом году ученикам приготовили неприятный сюрприз15:40
- Тымчук: Подразделения боевиков ОРДЛО вооружают пушками15:20
- Скандал с рекламой Порошено: Нищук поразил своим признанием15:00
- Петра Порошенко везут в суд, стянули Нацгвардию14:48
В Atlantic Council предупредили украинцев о серьезной девальвации
Если Украина не продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом, в стране возникнет риск серьезной девальвации.
Как передает replyua.net, об этом в интервью "Голосу Америки" сообщил эксперт вашингтонского аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд. По его словам, у Украины пока что есть 18 млрд долларов международных резервов, но для удержания определенной стабильности ей нужно минимум 15 млрд долларов. "Украина может разместить 2-3 миллиарда долларов евробондов, может быть, на рынке в этом году, и, скорее всего, получить еще 1 млрд долларов", - отметил он.
В то же время, Аслунд считает, что этих денег уже недостаточно, так как в текущем году Киев должен выплатить 7 миллиардов долларов, а может, и больше. И если у Украины не будет достаточных резервов, мы можем увидеть значительную девальвацию", - добавил Аслунд.
Ранее нардеп от БПП Михаил Довбенко сообщил, что в Украине провела работу техническая миссия Международного валютного фонда. Ее удовлетворили результаты, в связи с чем Киев может ожидать очередной транш к концу весны.
Теги: Донбасс, гривня, девальвация, МВФ
- «30 гривен и выше»: экономист выступил с неутешительным валютным прогнозом
- Эксперт: девальвации гривны не будет, но суды против России Украина может проиграть
- Экономически итоги недели: гривна ожила, парламент подыграл МВФ
- Если доллар подскочит - что будет с зарплатами украинцев
- Гривня снова «пошатнулась»
- Девальвация гривны: эксперт выступил с оптимистическим прогнозом
- ОБСЕ может помочь в восстановлении связи на Донбассе17:04
- Жителей ОРЛО пугают «множеством украинских ДРГ»16:30
- Тымчук: Подразделения боевиков ОРДЛО вооружают пушками15:20
- Большие планы: в «ДНР» заговорили об открытии посольств в европейских странах13:35
- Матиос озвучил страшные цифры по самоубийствам среди бойцов АТО12:25
- Ситуация разгорелась: боевики убили воина АТО, количество раненых резко выросла11:30
- В РФ создали методичку к международному Дню Алкоголика – Документ10:38
- «Сдали местные»: на Донетчине полиция задержала трех боевиков «ДНР»10:01
- Климкин: «Для оккупированного Донбасса есть только два пути»09:35
- Эффективное военное мероприятие: эксперт объяснил, как изменится формат АТО08:55
- Плотницкий уже сидит в российском СИЗО?17:45
- Британский футуролог рассказал, когда люди станут бессмертными17:20
- ОБСЕ может помочь в восстановлении связи на Донбассе17:04
- Адвокаты Януковича сорвали допрос Порошенко 16:48
- Жителей ОРЛО пугают «множеством украинских ДРГ»16:30
- В Одессе сгорел Lexus депутата от БПП. ВИДЕО16:12
- Минфин предлагает осуществить продажу ПриватБанка и Укргазбанка в 2020 и 2022 годах15:57
- Новая украинская школа: в этом году ученикам приготовили неприятный сюрприз15:40
- Тымчук: Подразделения боевиков ОРДЛО вооружают пушками15:20
- Скандал с рекламой Порошено: Нищук поразил своим признанием15:00
- Развеян главный миф про вред соцсетей10:15
- В США начали выпускать искусственное мясо09:48
- Полезно знать: Магические свойства лаврового листа08:16
- Ученые объяснили, из-за чего люди чувствуют усталость после сна07:55
- В сети показали, как научиться понимать язык котов (ВИДЕО)07:48
- Путин болен: журналист объяснил, почему россияне паникуют21:01
- Под могилой библейского пророка христиан и мусульман обнаружены послания19:40
- Квартира в Киеве за 40 тысяч гривен. Как и где можно купить жилье в кредит 18:25
- Как сделать одежду идеально чистой16:23
- Из-за Донбасса Россия может ввязаться в полномасштабную войну, – эксперт11:32
- Указ Захарченко о полном запрете на выезд из Донбасса в Украину с 1 марта: главарь "ДНР" сделал официальное заявление
- "В "ДНР" грядет переворот. Перешедшие на сторону Захарченко украинские силовики-предатели попали под раздачу. Началась зачистка", - блогер
- На Донбассе идет крах "республики" Захарченко: жители Донецка рассказали, почему больше не могут жить в "ДНР"
- У украинцев будут изымать телефоны: кто под угрозой
- "Потери 88 человек одних только убитых..." - наемник "ДНР" рассказал, как российские военные попали в засаду ВСУ на Донбассе
- Ваш знак зодиака расскажет, с собакой какой породы вы больше всего похожи
- Россия категорически против: Vodafone в «ДНР» не восстановится. ВИДЕО
- Отключение "МТС" на оккупированном Донбассе: житель Донецка назвал цифру, раскрывающую масштаб аферы Захарченко
- В оккупированном Донецке Хуг встретился с Захарченко: появились детали
- Боевики "ДНР" понесли тяжелые потери в окрестностях Горловки: комбат батальона "Донбасс-Украина" рассказал о бое в селе Зайцево