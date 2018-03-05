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Ну и погодка! Синоптики рассказали, какими будут затяжные выходные в Украине
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине потеплеет, пройдут дожди и снег.
В понедельник в Украине без осадков. На севере до -17°, в центре и на востоке до -15°. На западе столбик термометра опустится до -8°, на юге до -12°.
Во вторник, 6 марта, в Украине местами пройдет снег и потеплеет. На севере до -10°.
В среду, 7 марта, практически по всей стране ожидаются дожди и снег. Холоднее всего будет на западе - до 6°. В остальных регионах до -5°.
В четверг без осадков. Ночью по стране -5°…+1°, днем на юге до +13°.
В пятницу практически без осадков. На востоке до -7°, в остальных регионах -8°...0°.
10 и 11 марта в Украине местами пройдет снег. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -7°, на остальной территории -6°…+1°. Днем температура по стране 0°...+11°. В воскресенье ночью на востоке до -6°, днем в Украине от -2° до +13°.
Народный прогноз
5 марта - если грачи и галки сначала высоко взлетают, а потом стрелой спускаются к земле, значит, быть снегу. 6 марта предсказателем погоды будет ветер. Если он сухой, значит, близится потепление. А если ветер холодный и дует несколько дней подряд, значит, быть дождям.
7 марта розовая заря сообщает о хорошей погоде. Заря золотистая или бледно-розовая — к хорошей погоде. Солнце светит как-то неясно, несмотря на то, что небо чистое, — к ухудшению погоды.
8 марта начинается клев голавля. Искры, образующиеся в местах соприкосновения токоприемников трамваев, троллейбусов и электричек с проводами, имеют голубой цвет — к сухой погоде. 9 марта: если рожки у месяца кажутся острыми, значит, будет сильный ветер.
10 марта должны прилететь грачи. Если они прилетели, то через месяц растает снег. Если домашние животные чихают, значит, будет потепление. 11 марта куры роют снег к потеплению, а скрип дверей и петель - к ненастной погоде.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, погода, выходные
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