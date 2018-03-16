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Порошенко съездил в прифронтовую Екатериновку
16.03.2018 20:15
Президент Петр Порошенко посетил недавно освобожденное село Екатериновка Луганской области. Об этом говорится в сообщении официального интернет-представительства президента.
Глава государства пообщался с местными жителями, поинтересовался проблемными вопросами и тем, как они решаются. Жители Екатериновки, в свою очередь, сообщили Петру Порошенко, что больше всего хотят установления мира.
"Именно поэтому я и принял решение, чтобы приехать в Екатериновку. Потому что это символ - символ мира, символ освобождения украинскими Вооруженными Силами без единого выстрела. Для того, чтобы не было ни русских, ни сепаратистских войск. Чтобы защитить мирных жителей Катериновки", - заявил Порошенко.
Он также отметил важность внедрения миротворческой миссии ООН, которая даст возможность разоружить незаконные вооруженные формирования, изъять все оружие, которое было привезено, и вернуть его обратно в Россию.
Источник: http://www.ostro.org
Теги: Донбасс, Екатериновка, Порошенко
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