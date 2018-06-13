Денежные переводы: Нацбанк ввел новые правила для украинцев

13.06.2018 09:35

Стало известно, что теперь нужно знать украинцам, чтобы перевести свои средства за границу.

Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в Правила осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплаты в Украине.

Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ №62 от 7 июня и вступает в силу с 12 июня, передает пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, изменения внесены с целью создать возможность для применения безбумажных технологий на рынке финансовых услуг и расширить круг участников этого рынка, в кассах которых может быть выдан перевод из-за границы.

В частности, во-первых, банкам и их клиентам (физическим лицам-резидентам) предоставлена возможность применять современные коммуникационные технологии Paperless во время переводов иностранной валюты.

«Так, клиенты банков смогут подавать электронные копии подтверждающих документов для осуществления переводов иностранной валюты за пределы Украины с текущих счетов в иностранной валюте. А банки смогут создавать электронные копии подтверждающих документов, представленных физическими лицами для осуществления перевода в бумажной форме, для их дальнейшего хранения», – пояснили в НБУ.

Во-вторых, физические лица получат возможность с помощью международной платежной системы инициировать в гривне перевод в иностранной валюте за пределы Украины, а также по решению отправителя перевода из-за границы в иностранной валюте, получить такой перевод в Украине в гривне (то есть в валюте, отличной от валюты его инициирования).

Источник: https://from-ua.com