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Ротенберги и партия Путина в "черном списке": против кого Украина ввела санкции

22.06.2018 12:30
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СНБО расширил список российских компаний и организаций более чем на полторы тысячи, и туда же попали 786 человек

Под санкции СНБО, которые ввел в действие президент Петр Порошенко, попали ряд российских компаний и политических сил, сообщает пресс-служба СНБО.

Отмечается, что ранее по инициативе Кабинета министров и СБУ были введены санкции по 30 юридическим и 14 физическим лицам, но сейчас данный список расширили и под санкции попали 1759 физических и 786 юридических лиц.

Это стало симметричным ответом на санкции, которые США ввели против России 11 июня.

  • Научно-исследовательский институт "Квант";
  • ООО "Дайвтехносервис";
  • ООО "Цифровые технологии безопасности";
  • ERPScan BV;
  • Embedi Limited.

Кроме компаний под санкционный удар попали и российские политические партии и общественные организации, которые принимали участие в выборах в Госдуму РФ на территории оккупированного Крыма в 2016 году.

  • Центральная избирательная комиссия РФ;
  • Избирательная комиссия "Республики Крым";
  • Всероссийская политическая партия "Единая Россия";
  • Политическая партия "Либерально-демократическая партия России";
  • Всероссийская политическая партия "Родина";
  • Политическая партия "Демократическая партия России";
  • Союз ветеранов Афганистана;
  • Политическая партия "Патриоты России";
  • Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России";
  • Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России";
  • Политическая партия "Коммунистическая партия РФ";
  • Всероссийская общественная организация "Боевое братство";
  • Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы".

Украина также ввела санкции против российских компаний, которые причастны к агрессии против Украины. В этот список даже попал "Луганский авиаремонтный завод", который находится на оккупированной территории Донбасса и используется оккупантами. Помимо компаний в "черный список" попал и российский миллиардер Аркадий Ротенберг и члены его семьи.

  • Предприятие "Радиочастотный центр центрального федерального округа";
  • Предприятия "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио";
  • "АРД Сатком Сервис";
  • "РусИнтеКо";
  • "Алмаз-Антей Телекоммуникации";
  • "Лидер строй";
  • "ПРОЕКТ";
  • "М-Телеком";
  • "Альфател";
  • "ПБР";
  • "АСЗ".

Напомним, 2 мая СНБО Украины ввел в действие санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, а также в отношении которых правительства США и стран ЕС применили соответствующие решения. Спустя несколько дней Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, санкции
 
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