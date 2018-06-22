Ротенберги и партия Путина в "черном списке": против кого Украина ввела санкции

СНБО расширил список российских компаний и организаций более чем на полторы тысячи, и туда же попали 786 человек

Под санкции СНБО, которые ввел в действие президент Петр Порошенко, попали ряд российских компаний и политических сил, сообщает пресс-служба СНБО.

Отмечается, что ранее по инициативе Кабинета министров и СБУ были введены санкции по 30 юридическим и 14 физическим лицам, но сейчас данный список расширили и под санкции попали 1759 физических и 786 юридических лиц.

Это стало симметричным ответом на санкции, которые США ввели против России 11 июня.

Научно-исследовательский институт "Квант";

ООО "Дайвтехносервис";

ООО "Цифровые технологии безопасности";

ERPScan BV;

Embedi Limited.

Кроме компаний под санкционный удар попали и российские политические партии и общественные организации, которые принимали участие в выборах в Госдуму РФ на территории оккупированного Крыма в 2016 году.

Центральная избирательная комиссия РФ;

Избирательная комиссия "Республики Крым";

Всероссийская политическая партия "Единая Россия";

Политическая партия "Либерально-демократическая партия России";

Всероссийская политическая партия "Родина";

Политическая партия "Демократическая партия России";

Союз ветеранов Афганистана;

Политическая партия "Патриоты России";

Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России";

Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России";

Политическая партия "Коммунистическая партия РФ";

Всероссийская общественная организация "Боевое братство";

Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы".

Украина также ввела санкции против российских компаний, которые причастны к агрессии против Украины. В этот список даже попал "Луганский авиаремонтный завод", который находится на оккупированной территории Донбасса и используется оккупантами. Помимо компаний в "черный список" попал и российский миллиардер Аркадий Ротенберг и члены его семьи.

Предприятие "Радиочастотный центр центрального федерального округа";

Предприятия "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио";

"АРД Сатком Сервис";

"РусИнтеКо";

"Алмаз-Антей Телекоммуникации";

"Лидер строй";

"ПРОЕКТ";

"М-Телеком";

"Альфател";

"ПБР";

"АСЗ".

Напомним, 2 мая СНБО Украины ввел в действие санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, а также в отношении которых правительства США и стран ЕС применили соответствующие решения. Спустя несколько дней Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО.

Источник: https://www.segodnya.ua