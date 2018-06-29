Денисова объяснила, на каких условиях возможен обмен заключенными

29.06.2018 21:17

Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала о нюансах обмена заключенными между Украиной и Россией. Об этом сообщает Корреспондент.net

По ее словам, украинская сторона готова к обмену по формуле «23 на 23». Эти 23 гражданина России уже осуждены по украинским законам.

«Мы готовы передать РФ 23 россиянина, осужденных в Украине за подготовку терактов, шпионаж, боевые действия — в обмен на 23 украинца из российских тюрем», — сказала Денисова.

Ранее вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко говорила о таком же количестве россиян. Однако кандидатами на обмен могли быть не только осужденные, но и обвиняемые граждане РФ.

Людмила Денисова намерена сообщить международным организациям, что препятствуя ее посещению украинских политзаключенных, Россия нарушает мандат омбудсмена, международные конвенции и договоренности глав двух государств.

«Я проинформирую послов стран „нормандского формата“, Европейского Союза и США о нарушении РФ международных конвенций, моего мандата как омбудсмена, договоренностей президентов… Также я донесу эту информацию соответствующим миссиям ООН и ОБСЕ», — сказала она.

По мнению Денисовой, Россия скрывает подлинное состояние здоровья украинских политзаключенных, в частности тех, кто голодает.

Источник: https://donpress.com