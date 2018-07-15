Последние новости раздела
- Эксперт рассказал, почему несмотря на аннексию Крыма и оккупацию Донбасса Украину примет в НАТО07:45
- В Харькове задержали банду торговцев оружием из зоны ООС07:10
- На Донбассе выросли потери боевиков: украинская разведка назвала причину22:31
- Агрессор вздрогнет: Порошенко намерен превратить 55 французских вертолетов в боевые и отдать ВСУ21:04
- Поезд Киев-Константиновка изменил маршрут17:31
- Переселенцам придется подождать свои пенсии17:14
- Решение суда об отмене проверок переселенцев не действует12:14
- Дожди и местами жара: прогноз погоды в Украине на неделю10:53
- Есть немалые шансы, что война может закончиться быстро - Наев08:28
- Новое постановление Кабмина: чего ждать переселенцам08:20
В Харькове задержали банду торговцев оружием из зоны ООС
15.07.2018 07:10
В Харьковской области силовики выявили и задержали членов группировки, торговавшей оружием.
По данным пресс-службы СБУ, в состав группировки входило трое жителей Киева и Киевской области. В ведомстве отметили: «Злоумышленники наладили канал противоправного перемещения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов из района проведения антитеррористической операции, а также последующий сбыт в других регионах Украины».
В ходе расследования, спецслужбы задокументировали продажу членами группы оружия на общую сумму более 100 тыс. грн и изъяли гранатометы РПГ-22, карабин СКС, гранаты РГД-5 и Ф-1, патроны к автомату Калашникова.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Харьков, торговля, оружие, ООС
Читайте также:
- Разгром и стрельба в Харькове: "Патриоты Украины" оказались на линии огня (ВИДЕО)
- МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЦЕВ ОРУЖИЕМ ЗАДЕРЖАЛА СБУ
- В Харькове раскрыта еще одна агентурная сеть российской разведки: у задержанных изъяты носители информации и оружие
- Легендарный украинский футболист стал торговцем оружием
- Дело торговавших оружием милиционеров передали в суд
- За продажу оружия и боеприпасов задержан замкомандира 53-й бригады ВСУ
- На Донбассе выросли потери боевиков: украинская разведка назвала причину22:31
- В «ДНР» ищут, где получить российские права22:06
- Боевик рассказал, как Россия организовала поставку оружия на Донбасс21:32
- Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают20:41
- Украинские Т-72 и Т-64 будут "утюжить" врага: Украина вместо Конго отправит танки на Донбасс. ВИДЕО20:16
- Боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ из-за «антитеррористической операции»19:51
- Новый компромат на Путина: Стрелков впервые рассказал, как российские военные брали штурмом Дебальцево19:27
- Оккупанты подрываются на собственных минах19:00
- Беззаконие и разруха! Журналист поделился впечатлениями от посещения Лисичанска. ВИДЕО18:32
- Поезд Киев-Константиновка изменил маршрут17:31
- Эксперт рассказал, почему несмотря на аннексию Крыма и оккупацию Донбасса Украину примет в НАТО07:45
- В Португалии узаконили смену пола без заключения медиков07:25
- В Харькове задержали банду торговцев оружием из зоны ООС07:10
- На Донбассе выросли потери боевиков: украинская разведка назвала причину22:31
- В «ДНР» ищут, где получить российские права22:06
- Боевик рассказал, как Россия организовала поставку оружия на Донбасс21:32
- Агрессор вздрогнет: Порошенко намерен превратить 55 французских вертолетов в боевые и отдать ВСУ21:04
- Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают20:41
- Украинские Т-72 и Т-64 будут "утюжить" врага: Украина вместо Конго отправит танки на Донбасс. ВИДЕО20:16
- Боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ из-за «антитеррористической операции»19:51
- Viva la Vida. От "перемоги" до "зради" – одно публичное извинение18:09
- После ЧМ Россия пойдет в наступление на Украину?17:48
- 8 вещей, которых вы не знали о смерти16:30
- 7 болезней, которые передаются от матери14:57
- "Новый сифилис": появилась половая инфекция, вылечить которую вообще нельзя13:54
- Как получить пенсию и не умереть: Уже12 переселенцев не дожили до восстановления выплат13:35
- Почему детям отменили повторную прививку от туберкулеза12:56
- Украине грозит "принуждение к миру" - Владимир Жемчугов11:17
- Врачи рассказали, почему опасно спать без подушки09:55
- Трампу предложили крупную сделку с Россией: какова роль Украины08:08
- Захарченко сильно разозлил Кремль - Москва от главаря "ДНР" потребовала немедленно выполнить срочный "указ"
- Убийство главаря "ЛНР" в Лутугино: СМИ узнали, как именно Беднова вместе с охраной расстреляли из автоматов
- «Захарченко — мразь в кубе», — экс-главарь боевиков Безлер поражен разграбленной Горловкой
- Безлер после поездки на Донбасс не может прийти в себя: "Это крах. Захарченко все угробил. В "ДНР" катастрофа"
- Радиоактивная помойка! Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»
- "Сюрприз" для Кремля: Украина больно ударит по РФ за остановку судов в Азовском море
- Жители ОРДО жалуются на странные проблемы со здоровьем
- На фронт забирают подчистую! На оккупированной Луганщине идет повальный призыв в ряды боевиков
- "Перемирие" скоро "погаснет" окончательно. На Донбассе у "ДНР" появился "русский ответ Джавелинам"