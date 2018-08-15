В Україні заборонили популярний препарат

15.08.2018 09:30

Стало відомо, що в Україні заборонили продаж, зберігання і реалізацію лікарського засобу Structum 500mg, який був провезений на територію нашої країни з порушеннями законодавства.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Источник: https://from-ua.com