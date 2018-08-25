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Нас продали: Саакашвили назвал имя главного предателя Украины

25.08.2018 14:36
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Нас продали: Саакашвили назвал имя главного предателя Украины

Судя по ситуации, которая сложилась в регионах, все свидетельствует о том, что президент Петр Порошенко предал Украину. Об этом заявил Михаил Саакашвили, сообщает телеканал NEWSONE.
Также Саакашвили высказал мнение, что Порошенко в Одесской области «отдал власть клану сепаратистов».
«Сейчас в регионах Украины ситуация такая, что Порошенко предал Украину. Например, в Одесской области отдал власть местному клану сепаратистов Урбанских – это ватные русские коррупционеры из Измаила. Это просто антиукраинские элементы, полностью прогнившие, полностью ватные. Он передал власть Труханову, офицеру российской армии. Юг Украины отдает под власть сепаратистов», — цитирует источник слова третьего президента Грузии.
Кроме того, как сообщает канал, Саакашвили настаивает, что подобное происходит и на западе Украины.
«Тоже самое и в Закарпатье, и на Буковине, часть юго-востока отдал сепаратистам. Сейчас нам перекрыли Азовское море. Сегодня он отстраивает парад, когда Азовское море перекрыто. Что мы празднуем? Тогда он устраивал парад, когда был Иловайский котел, сейчас он устраивает корпорат, когда перекрыто Азовское море», — сказал Саакашвили.
Вместе с тем, Михеил Саакашвили называет себя гарантом того, что Россия не захватит Украину.
«Он отдал юго-восток сепаратистам, потому что он так меня испугался, а я был главным гарантом того, что Путина никогда не взял бы Одессу и никогда не захватил бы Украину. Он избавился от меня и отдал все сепаратистам, потому что Урбанский ему платит и Труханов ему платит каждый месяц. Я знаю, что Порошенко каждый месяц получает наличкой, ему в администрацию приносят в чемоданах деньги и за это он продает Украину по частям», — заверил одиозный политик.



Теги: Украина, Донбасс, предатель, Саакашвили
 
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