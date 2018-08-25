- В Азовском море нагнетается обстановка15:32
- Нас продали: Саакашвили назвал имя главного предателя Украины14:36
- Договорняк! Вскрылся "подвох" кораблей Украины в Крыму. ВИДЕО14:18
- «Давайте скажем на весь мир: Донбасс и Крым будут возвращены Украине»: Тимошенко выступила с мощной речью, заявив, что наша страна непременно буде членом ЕС и НАТО22:15
- У Киева есть прогресс в вопросе интеграции в НАТО – Болтон21:31
- Гриценко рассказал, как решить проблему с РФ в Азовском море21:15
- Новая волна санкций США против России: ударят по больному, известна точная дата20:20
- Гимн Украины снова предлагают изменить20:00
- Путин готовится освободить Сенцова: надежные источники "в один голос" анонсируют громкое решение Кремля19:46
- Под Горловкой серьезный пожар19:30
Нас продали: Саакашвили назвал имя главного предателя Украины
Судя по ситуации, которая сложилась в регионах, все свидетельствует о том, что президент Петр Порошенко предал Украину. Об этом заявил Михаил Саакашвили, сообщает телеканал NEWSONE.
Также Саакашвили высказал мнение, что Порошенко в Одесской области «отдал власть клану сепаратистов».
«Сейчас в регионах Украины ситуация такая, что Порошенко предал Украину. Например, в Одесской области отдал власть местному клану сепаратистов Урбанских – это ватные русские коррупционеры из Измаила. Это просто антиукраинские элементы, полностью прогнившие, полностью ватные. Он передал власть Труханову, офицеру российской армии. Юг Украины отдает под власть сепаратистов», — цитирует источник слова третьего президента Грузии.
Кроме того, как сообщает канал, Саакашвили настаивает, что подобное происходит и на западе Украины.
«Тоже самое и в Закарпатье, и на Буковине, часть юго-востока отдал сепаратистам. Сейчас нам перекрыли Азовское море. Сегодня он отстраивает парад, когда Азовское море перекрыто. Что мы празднуем? Тогда он устраивал парад, когда был Иловайский котел, сейчас он устраивает корпорат, когда перекрыто Азовское море», — сказал Саакашвили.
Вместе с тем, Михеил Саакашвили называет себя гарантом того, что Россия не захватит Украину.
«Он отдал юго-восток сепаратистам, потому что он так меня испугался, а я был главным гарантом того, что Путина никогда не взял бы Одессу и никогда не захватил бы Украину. Он избавился от меня и отдал все сепаратистам, потому что Урбанский ему платит и Труханов ему платит каждый месяц. Я знаю, что Порошенко каждый месяц получает наличкой, ему в администрацию приносят в чемоданах деньги и за это он продает Украину по частям», — заверил одиозный политик.
Теги: Украина, Донбасс, предатель, Саакашвили
- Политтехнолог предложил разделить жителей Донбасса на три категории
- Рева пообещал украинцам зарплату в 500 евро: что из этого выйдет?
- Принято решение о предоставлении Украине 1 миллиарда евро
- Война против «евроблях»: владельцам авто стоит готовиться к худшему
- Соцсети "взорвали" страницы полицейского офицера-предателя (ФОТО)
- ЕС может выделить почти 120 миллионов евро на поддержку украинских реформ
- Не смогли скрыть потери! Под Докучаевском уничтожены российские танки15:15
- Жители Горловки не верят в «добрые намерения» России14:01
- Два поселка в Торецке попали под обстрел 13:42
- Кровавый обстрел Врубовки: есть жертвы13:17
- Боевики "ЛНР" выступают против закрытия "Станицы Луганской"13:01
- Кулеш, шашлыки и колбаски: Как отпраздновал Мариуполь День независимости12:46
- В Донецке произошел большой пожар12:30
- В «ЛНР» грядет смена среди «первых» главарей. Теперь Корнет12:21
- В Киеве появились патрульные-байкеры. ВИДЕО10:52
- Украинская армия продвинулась вперед: бойцы отвоевали семь населенных пунктов10:29
- В Азовском море нагнетается обстановка15:32
- Не смогли скрыть потери! Под Докучаевском уничтожены российские танки15:15
- Нас продали: Саакашвили назвал имя главного предателя Украины14:36
- Договорняк! Вскрылся "подвох" кораблей Украины в Крыму. ВИДЕО14:18
- Жители Горловки не верят в «добрые намерения» России14:01
- Два поселка в Торецке попали под обстрел 13:42
- Кровавый обстрел Врубовки: есть жертвы13:17
- Боевики "ЛНР" выступают против закрытия "Станицы Луганской"13:01
- Кулеш, шашлыки и колбаски: Как отпраздновал Мариуполь День независимости12:46
- В Донецке произошел большой пожар12:30
- Самые высокомерные женщины по знаку зодиака22:46
- Медики заявили о необходимости регулярно пить кофе21:58
- 7 вещей, которые происходят с нами во время сна21:45
- Выносить мусор, смотреть в зеркало и другие вечерние запреты, о которых вы не знали20:57
- Ученые из Британии назвали кокосовое масло опасным продуктом20:38
- Назван продукт, который может спровоцировать сахарный диабет19:15
- Ученые нашли способ избавить от алкоголизма при помощи компьютерной игры17:15
- Названы самые подлые знаки Зодиака13:01
- Опасно ли оставлять зарядку в розетке11:01
- Рейтинг самых горячих мужчин по знаку зодиака09:30
- В "ЛНР" молодежь расстреляла на улице "героя Новороссии" из-за марихуаны
- Кадиевка содрогается от обстрелов
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге
- Под Горловкой серьезный пожар
- В магазинах Донецка переписывают номера купюр 1000 рублей
- Донбасс "гудит": Захарченко за сутки расправился с батальоном Прилепина, главарь группировки бежал в РФ
- Жители Горловки не в силах терпеть, назревает бунт
- Захарченко с каской, шествие и концерт: оккупированный Донецк отмечает День шахтера
- Жители Горловки на грани бунта: довели пьяные боевики
- Депутаты Госдумы РФ обещают «присоединить Донбасс»