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Шокирующий запрет для украинских водителей: что нужно знать
Украинские водители столкнулись с новой проблемой, в Кабинете министров для них придумали шокирующий запрет, сообщает politeka.
Теперь они не смогут перерегистрировать и снять с учета транспортное средство, если сведения о его владельце есть в Едином реестре должников.
Такое постановление Кабмин принял на заседании 22 августа. Соответствующие изменения были внесены в Порядок госрегистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, самоходных машин на шасси автомобилей, мотоциклов, прицепов и полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним ТС, мопедов.
Теперь в ходе госрегистрации (перерегистрации) и снятия с учета ТС уполномоченные лица сервисного центра МВД будут проверять сведения о его владельце в реестре должников. Соответствующая пометка будет делаться на заявлении владельца авто.
Стоит отметить, что Единый реестр должников является составной частью Автоматизированной системы исполнительного производства. Основная цель реестра — предотвращение отчуждения имущества должником, внесенным в реестр.
В нем есть информация о лицах, у которых есть задолженность по уплате периодических платежей более трех месяцев, к примеру, алиментов.
Также добавим, что в Украине предлагают ужесточить наказание за совершение смертельных ДТП. В частности, предлагается ввести определенный минимальный срок лишения свободы для водителей, чья вина в смертельной аварии была доказана. Об этой инициативе рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
«Мне кажется, что законодатель должен точно указать: если в ДТП есть смерть по вине водителя, он должен получить не меньше, скажем, одного-двух-трех лет, как законодатель определит, лишения свободы», — заявил он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, водитель, запрет, Кабмин, автомобиль
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