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Кабмин отложил повышение цены на газ для населения до 18 октября

29.09.2018 11:03
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Кабмин отложил повышение цены на газ для населения до 18 октября

Кабинет министров продлил действие специальных обязательств, которые предусматривают продажу природного газа для населения и теплокоммунэнерго по сниженной цене - до 18 октября. 

Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Вадим Денисенко, передает112.Украина.

«По состоянию на сейчас, цена остается неизменной, переговоры с МВФ продолжаются», - сказал Денисенко.

По его словам, вопрос цены на газ был единственным в повестке дня правительства в пятницу. 

«До 1 октября была предварительная цена, поэтому сейчас было принято решение продлить до 18 октября, пока продолжаются переговоры», - уточнил он.

Источник : zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, цена, газ, население, Кабмин
 
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