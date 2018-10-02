В Украине стало больше переселенцев

02.10.2018 07:37

По данным на 1 октября в Украине учтены 1 млн 519 тыс. 234 переселенца из Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, передает tribun.com.ua.

По состоянию на 24 сентября 2018 года в Украине были учтены 1 млн 518 тыс. 937 переселенцев.

Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц увеличилось на 297 человек.