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Гриценко: тарифы для населения могут быть снижены на треть

17.10.2018 20:01
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Гриценко: тарифы для населения могут быть снижены на треть

Тарифы для населения в Украине могут снизиться примерно на треть, но для этого придется полностью уничтожить коррупционную составляющую и монополию. Как передает replyua.netсо ссылкой на Обозреватель, такое заявление прозвучало от Анатолия Гриценко на пресс-конференции в Тернополе.

По словам одного из потенциальных кандидатов в президенты Украины, тарифы на коммунальные услуги завышены и не обоснованы. «У власти нет желания их пересматривать. А структуру этих тарифов не показывают даже по требованию депутатов парламента», - подчеркнул Гриценко. Также он отметил, что если проанализировать структуру тарифов, непременно найдутся оффшоры, а также уклонение от налогов.

«Разрушить монополию, снять политическую коррупционную составляющую. Вы же знаете, кто за кем стоит в парламенте. Когда голосуется вопрос газа, сразу вылезают уши Фирташа, вопрос электроэнергетики или угля - уши Ахметова. Они сидят в разных фракциях, но их быстро можно вычислить по голосованию. Этот скрытый коррупционный лоббизм надо разрубить», - добавил Гриценко. 



Теги: Донбасс, население, тарифы
 
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