В Раду проходят 5 партий: кто останется за бортом. Результаты соцопроса

13.06.2019 11:20

Пять политических партий могут пройти в Верховную Раду на досрочных выборах 21 июня, в рейтинге лидирует партия Слуга народа.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг, передает НВ.

Лидером электоральных симпатий является партия Слуга народа, которую готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Также на данный момент преодолевают проходной барьер Оппозиционная платформа — За жизнь (10,4%), Европейская солидарность (7,9%), Батькивщина (7,5%) и Голос (6,4%).

Партию Сила и честь готовы поддержать 4,3%, Радикальную партию — 2,5%, партию Гражданская позиция — 2,4%, Рейтинг других политических сил — менее 2%.

Согласно опросу Рейтинга, проведенного в начале июня, Партию Слуга народа были готовы поддержать 48,2%.

Также проходной барьер в 5% преодолевали Оппозиционная платформа — За жизнь (10,7%), Европейская Солидарность (7,8%), Батькивщина (6,9%) и партия Святослава Вакарчука Голос (5,6%).

Ожидается, что внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля.

Источник: https://from-ua.com