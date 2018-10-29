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Синоптики рассказали, когда в ноябре сильно похолодает
Согласно прогнозам синоптиков, очередная волна похолодания придет в Украину уже 4 ноября. Как передает replyua.net со ссылкой на АиФ-Украина, по словам начальника отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Владислава Билыка, в течение этой недели во всех областях Украины сохранится теплая погода, однако уже в выходные дни температура воздуха начнет снижаться.
Синоптик отметил, что в период нового бабьего лета, которое воцарилась в стране, резко меняется направление воздушных масс. «Сейчас оно северо-западное, смещается на запад и юго-запад, а на юге всегда теплее, за счет этого и идет потепление», - пояснил Билык. Также он рассказал, что первыми настоящее осеннее похолодание почувствуют жителей восточных регионов, куда придет холодный воздух из центра России.
В конце следующей неделе в восточных областях похолодает до 2 градусов тепла в ночные часы, а днём воздух будет прогреваться всего до 10-15 градусов тепла. В других областях тепло сохранится ещё на несколько дней, но потом и там ожидается резкое снижение температуры. Напомним, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют 15-20 градусов тепла в большинстве областей, а на юге будет до 23 градусов со знаком плюс.
Теги: Украина, Донбасс, погода, ноябрь, похолодание
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