Политтехнолог Виктор Уколов рассказал о радостных новостях для Украины

07.11.2018 18:14

Украинское государство вступает в новую для себя эпоху.

Виктор Уколов, который является известным украинским политтехнологом, заявил, что сегодня, 7 ноября 2018 года, украинский президент Петр Порошенко вообще не вспоминает о 101-й годовщине октябрьского переворота в 1917 году, передает "Диалог.UA". Уколов уточнил, глава государства не сказал ни единого слова об этом дне, будто бы не было этого "важного" исторического события для Украины.

Он отметил, что Украинское государство живет самой обычной жизнью, в ВРУ рассматривается законопроект о "евробляхерах", а любители автомобилей из западных стран ведут активные протесты, поэтому, как считает политтехнолог, напрашивается лишь один вывод о том, что украинцы уже более чем на 50% вылечились от коммунистического вируса и даже почти залечили психологическую травму, нанесенную этим самым коммунизмом. Эксперт убежден, что нужно еще вытравить коммунизм из голов неадекватных людей, тайно лелеющих надежду о том, что все будет на "шару", и требующих отобрать все у других людей, дабы "разделить".

Напоследок он подчеркнул, что данная задача не является простой, так как даже Всевышний на протяжении долгих 40 лет вел свой народ по пустыне до тех пор, пока не вымерли те, кто помнил рабство. Именно тогда, как считает Уколов, страна прошла процесс преображения и стала жить своей нормальной жизнью. Ранее известный украинский журналист Виталий Портников сравнил действия Ленина в 1917 году с подстрекательствами Януковича Путиным в 2014 году.

Сегодня мы сообщали, что известный украинский военный эксперт назвал фундаментальные события 2019 года, которые решат судьбу Украины и Донбасса. Напомним, что также известный журналист Украины Роман Цимбалюк поставил на место пропагандистов страны-агрессора.



Источник: www.dialog.ua