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В Украине врачей заставят скрывать диагнозы
Украинским подросткам хотят разрешить самостоятельно выбирать своего врача и хранить в тайне от родителей состояние своего здоровья.
Об этом говорится в опубликованном проекте закона о правах подростков в сфере охраны здоровья.
Представители Министерства здравоохранения вынесли проект на обсуждение и надеются получить от депутатов одобрение, - пишет "Сегодня".
В ведомстве отмечают, что сегодня у подростков довольно много прав. Например, 14-летние могут самостоятельно обращаться в суд и определять свое место жительства, 16-летние - работать по трудовому договору, нести уголовную и админответственность и даже быть предпринимателями.
А вот что касается здравоохранения, здесь закон не позволяет в полной мере обеспечить права подрастающего поколения.
Поэтому в Минздраве предлагают четко определить термин "подросток и его права.
Относительно медосмотров, врачей в свою очередь обяжут доступно и правдиво рассказать подростку о нюансах его диагноза и варианты лечения. Также по предложенным нормам, врачам запрещено без согласия юного пациента рассказывать родителям о консультации, диагнозе и прочем. Раньше такие возможности были предусмотрены только для совершеннолетних.
Таким образом в ведомстве уверяют, что подростки смогут чувствовать себя увереннее, чаще посещать врачей и не стесняться на консультациях.
Ведь именно через страх и стыд перед родителями часто становятся причиной отказа вовремя рассказать о проблемах со здоровьем и пойти до врача.
В своем большинстве и сами дети поддерживают предложенные нормы. Недавний опрос U-Report от ЮНИСЕФ показал, что почти 80% украинских подростков не хотят, чтобы их медицинские данные передавали родителям без их согласия.
Однако большинство украинских родителей против этой инициативы. Первое, что нужно сделать, по мнению взрослых, это начать в школах какие-то курсы или уроки, на которых будут обучать, как нужно заботиться о своем здоровье, в каких случаях бить тревогу и как уберечься от опасности и прочее.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, врачи, медицина, диагноз
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