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Огонь добрался до ребенка: дом воина АТО подожгли вместе с семьей
В Александровском районе Кировоградской области подпалили дом воина АТО. Его жена находится в больнице в тяжелом состоянии, пишет from-ua.
Событие произошло в селе Михайловка Александровского района на Кировоградщине. В дом, где проживает военнослужащий Николай Пивторак, в котором находились его 26-летняя жена и пятилетняя дочка, кинули «коктейль Молотова». Пострадали женщина и ребенок.
Девочка на данный момент находится в Кировоградской областной детской больнице, у нее – ожоги 10 процентов тела. Женщина находится в тяжелом состоянии в ожоговом отделении Кировоградской областной больницы.
По данным врачей, у потерпевшей зафиксированы ожоги дыхательных путей. Она прооперирована. В частности, по словам исполняющего обязанности ожогового отделения Виктора Ярошенко, проведена некротомия ран предплечий, кистей рук.
Как сообщают сотрудники главного управления Национальной полиции Украины в Кировоградской области, стражи правопорядка задержали гражданина, который подозревается в поджоге.
Злоумышленником оказался 22-летний местный житель, который конфликтовал с семьей. На данный момент он задержан. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины, отметил временно исполняющий обязанности Александровского отделения полиции Александр Громко.
Решается вопрос о мере пресечения по отношению к задержвнному в виде содержания под стражей. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком от трех до десяти лет.
Теги: Донбасс, дом, поджог, воин, АТО
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