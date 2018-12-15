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Что будет с УПЦ МП дальше?
Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков заявил, что Украинская православная церковь Московского патриархата будет функционировать в Украине, несмотря на создание единой автокефальной поместной православной церкви, передает replyua.net.
"Русская православная церковь молится во всей своей полноте за всестороннее укрепление Украинской православной церкви под руководством Блаженнейшего митрополита Киевского Онуфрия. Каноническое православие в Украине сегодня еще больше укрепилось. Еще глубже люди поверили в истинность Евангельского высказывания" Ворота Ада не одолеют церковь ", и мы четко сейчас понимаем, что Украинская православная церковь, несмотря ни на что, продолжит свое поступательное развитие и служение на украинской земле ", - сказал он.
Напомним, Сегодня, 15 декабря, во время голосования на Объединительном соборе в Киеве избрали главу поместной украинской православной церкви. Как сообщает источник, епископ УПЦ КП Епифаний возглавил единую поместную церковь в Украине и получит Томос от Вселенского патриархата. В сети также уточнили, что голосование проходило в два этапы. Всего же в Соборе принимали участие 190 человек. Больше всего представителей УПЦ КП: в состав делегации вошли 42 архиерея и с ними по одному священнику и мирянину. В общем 126 делегатов.
Теги: Донбасс, церковь, православная церковь, Московский Патриархат
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