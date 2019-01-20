У украинцев новая беда: скоро не останется мест для усопших

20.01.2019 16:27

За последнее время смертность украинцев настолько возросла, что усопших скоро будет некуда хоронить

Об этом сообщили в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ, передает politeka.

Известно, что ситуация с нехваткой мест для захоронений находится в очень тревожном положении. Сегодня в Украине нужно построить на 41 кладбище больше, чем требовалось в 2014 году. Всего же необходимо аж 550 новых кладбищ.

В Украине на данный момент функционирует более 33 тысяч кладбищ, из которых нормально благоустроено только 26 тысяч.

Всего на сегодняшний день в городах расположено 3 тысячи действующих и 1000 закрытых кладбищ. Из них только 3 тысячи пригодно для того, чтобы использован по назначению в полной мере.

В сельской местности расположено 26 тысяч действующих и 3 тысячи закрытых кладбищ. Благоустройство нормальное только у 22 тысяч из них, остальные же просто не пригодны для использования.

Сейчас в Украине нужно построить 550 новых кладбищ. Больше всего в этом нуждаются населенные пункты Закарпатской (62), Харьковской (49), Львовской (46) и Днепропетровской (30) областей.

Ранее сообщалось, что академик Национальной академии наук Элла Либанова уверена: высокая смертность мужчин возрастом от 40 до 60 лет – национальная катастрофа.

По словам главного демографа страны, в Украине риск для мужчины умереть в возрасте до 60 лет – 40%, в то время как в Швейцарии не доживают до 60 лет всего 8% мужчин.

Украинцы умирают из-за склонности к вредным привычкам, неправильного питания и халатного отношения к своему здоровью. Как и во всем мире, в Украине население стареет, а рождаемость не компенсирует смертность.

Либанова отмечает, что многие украинцы до пенсии просто не доживают.

«Особенно опасный отрезок жизни от 40 до 60 лет. Это просто национальная катастрофа, при этом ситуация абсолютно не меняется с 1985-го», – рассказала демограф на лектории «Ключевые аспекты пенсионной реформы».

В среднем мужчины живут на пенсии (после 60 лет) 14,8 лет, а женщины – 19,9 лет. В связи с этим, уверена ученая, повышать пенсионный возраст мужчинам нельзя.