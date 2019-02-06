- Украина разорвала важный договор с Россией: что изменится20:00
- В Горловке бюджетников и школьников снова заставляют собирать «посылки солдату»19:33
- Жителям неподконтрольного Донбасса и переселенцам: Несколько фактов о пенсии19:15
- Россия пригнала на Донбасс гаубицы и броневики – разведка Украины сделала важное заявление 19:00
- Порошенко анонсировал отказ Украины от импорта газа и назвал сроки18:46
- В Нафтогазе сообщили, сколько украинцы должны платить за газ18:30
- В Горловке за неделю «внезапно» умерли почти 70 человек18:15
- С Украиной не считаются? ОБСЕ включила россиян в список наблюдателей на выборах17:20
- Кабмин одобрил монетизацию субсидий с марта17:00
- Под Мариуполем в шесть рядов заминировали дорогу16:34
Украина разорвала важный договор с Россией: что изменится
Кабинет министров Украины прекратил соглашение с Россией об обмене правовой информацией
Пояснительная записка гласит, что период военной агрессии Российской Федерации против Украины, Киеву лучше иметь как можно меньшее количество каких-либо дипломатических соглашений с Москвой.
Министерство же иностранных дел обязали сообщить правительству России о принятом в Кабинете министров Украины решении.
Стоит отметить, что соглашение ранее предполагало обмен информацией между Россией и Украиной, которая касается законодательных и прочих правовых моментов. Правительство Украины уверенно, что дальнейшее действие этого соглашение навредит интеграции в Евросоюз. Кроме этого, соглашение предполагает обмен всей информацией, касающиеся правовой сферы, а на данный момент, во время военного конфликта на Донбассе, некоторые из них не подлежат разглашению. Поэтому оглашение подобной информации, тем более РФ, может навредить национальной безопасности Украины.
Соглашение действовало с 1995-го года.
В Министерстве иностранных дел Украины исключили денонсации соглашения с Российской Федерацией по поводу Азовского моря.
Об этом министерство сообщает в своем микроблоге в Twitter.
«О денонсации соглашения с Россией по Азовскому морю не может быть и речи — это даст возможность РФ заявить о территориальный спор. Для нас это вопрос безопасности, поэтому используем имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать этот вопрос», — сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.
Стоит отметить, что Россия специально использует Крымский мост и военно-морские силы в Азовском море, чтобы перекрыть доступ в порты Бердянска и Мариуполя, из-за чего Украина несет значительные убытки.
Сейчас Россия делает все, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе. В Украине же сейчас прорабатывают разные сценарии противодействия РФ.
Один среди вариантов — ограничить заход в российские порты судов с европейской регистрацией. Ведь сейчас из-за действий России заходы в порты Мариуполя и Бердянска сократились на 10%.
Еще сообщалось, что Украина прекращает действия трех соглашений по экономическому сотрудничеству, заключенных в рамках СНГ.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, договор
- Остатки банды Мозгового объявили всеобщий сбор и войну с Плотницким
- В Украине запретили российскую книгу о самогоноварении
- Убийство почти 300 гражданских в донбасском небе: в МИД РФ "разочарованы"
- Ложь и преступления России становятся всё более явными
- Минская битва за Донбасс: что делать Украине, чтобы победить
- "Вы ещё узнаете, что такое Янукович": Жириновский пообещал снабдить украинскую власть патронами (ВИДЕО)
- В Горловке бюджетников и школьников снова заставляют собирать «посылки солдату»19:33
- Жителям неподконтрольного Донбасса и переселенцам: Несколько фактов о пенсии19:15
- Россия пригнала на Донбасс гаубицы и броневики – разведка Украины сделала важное заявление 19:00
- В Горловке за неделю «внезапно» умерли почти 70 человек18:15
- Под Мариуполем в шесть рядов заминировали дорогу16:34
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж 16:15
- «Спасибо, Россия»: Донбасс признали самым заминированным регионом в мире14:38
- «Добрались до «Царя»: у «экс-министра обороны ДНР» забрали дорогой автомобиль14:20
- Медведчук предложил проводить переговоры по обмену пленными «в тени»11:50
- В Донецке в страшном пожаре погиб мужчина11:03
- Украина разорвала важный договор с Россией: что изменится20:00
- Эти продукты желательно включить в рацион женщинам после 40 лет19:45
- В Горловке бюджетников и школьников снова заставляют собирать «посылки солдату»19:33
- Жителям неподконтрольного Донбасса и переселенцам: Несколько фактов о пенсии19:15
- Россия пригнала на Донбасс гаубицы и броневики – разведка Украины сделала важное заявление 19:00
- Порошенко анонсировал отказ Украины от импорта газа и назвал сроки18:46
- В Нафтогазе сообщили, сколько украинцы должны платить за газ18:30
- В Горловке за неделю «внезапно» умерли почти 70 человек18:15
- Янукович на пресс-конференции: "В Ростове много украинцев. Нас изгнали, но за что?"17:57
- Россия готовится еще к одной военной операции у берегов США 17:38
- Эти продукты желательно включить в рацион женщинам после 40 лет19:45
- Названы проверенные народные средства от перхоти16:48
- Стоматологи назвали напиток, разрушающий зубную эмаль13:00
- Эти 3 знака Зодиака - лучшие братья и сестры, и вам повезло, если они есть у вас09:45
- Медики рассказали, почему лекарства нельзя мешать с алкоголем09:32
- Не спешите делиться успехом: самые завистливые знаки Зодиака19:30
- Смерти нет: ученый сделал шокирующее открытие09:15
- Медики рассказали о самом простом способе лечения простуды08:35
- Ученые предупреждают о вреде поздних приемов пищи22:32
- Как избавиться от обиды: 6 эффективных техник22:08
- «Нового президента не дождетесь». Порошенко сделал заявление
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны
- Сбудется или нет: Ванга назвала имя будущего украинского президента
- Ничего святого: министр "отчитала" украинцев за бутерброды с колбасой
- На грани жизни и смерти: Агутин сообщил о серьезной болезни
- В сети показали новое фото "сказочного" груза "200" у боевиков на Донбассе
- У террориста "Сказки" не было шансов: снайпер ВСУ превратил в "груз-200" предателя Украины из Светлодарска
- Янукович как "мирное решение": у Трампа выступили с оригинальным предложением по Донбассу. ВИДЕО
- "Новоросс" с татуировками Рейха: на Донбассе в руки бойцов ООС попал занимательный персонаж