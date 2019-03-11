«На коленях меня умоляли»: Гиркин раскрыл планы России захватить Одессу и Харьков

11.03.2019 12:10

Пять лет назад Москва хотела провести так называемые «референдумы о присоединении» к России в Одессе и Харькове.

Как передает replyua.net, об этом на пресс-конференции в Самаре заявил экс-главарь боевиков самопровозглашенной «ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин). В частности, он отметил, что на то время помехой для реализации этого сценария стал «Антимайдан», сообщает издание «ПолитНавигатор».



Со слов Гиркина, в период «Русской весны», перед отступлением из Славянска, он получил предложение продвигаться на Одессу, однако ресурсов для этого не хватило. В то же время, Гиркин добавил, что у него был выбор — идти на Одессу или Донецк, были делегаты и от Одессы, и от Донецка.



«Они обращались не ко мне самому — меня никто тогда не знал, они обращались к Аксенову, а он их перенаправлял ко мне. Едва ли не на коленях меня умолял представитель Одессы идти на Одессу, но, с такими крохотными силами, действовать далеко от российских границ, не имея даже сухопутных границ, я бы не решился. Если бы мы дошли до Харькова, было бы и в Харькове то же самое. Не было кому защищать, там все подавили в корне, в зародыше», — заявил он. Напомним, что Гиркин выставил на аукцион свою медаль «За возвращение Крыма».