Три сценария финала президентских выборов

29.03.2019 20:05

Победитель почти известен, но будущее страны в тумане

Избирательная гонка выходит на финишную прямую, и потенциальные победители первого тура голосования уже обозначились. Их трое, а значит и комбинаций второго тура выборов тоже три. Шансы действующего главы державы Порошенко и оппонирующих ему Тимошенко и Зеленского почти равны, но кто же из них станет новым президентом Украины? К тому же, не менее остро стоит вопрос о том, что предпримут проигравшие?

Политический каннибализм

Последние соцопросы, хотя и отличаются в деталях, но закрепили тройку лидеров, двое из которых должны принять решающий бой во втором туре.

Последнее время изменение рейтингов осуществляется в основном «откусыванием». Например, резкий рост рейтинга Зеленского произошел за счет «откусывания» голосов у той же Тимошенко, а также у условно пророссийских кандидатов (Бойко, Вилкул, Мураев). Как нетрудно понять, «кандидат-юморист» собирает голоса протестного электората, уставшего от всего этого «цирка», творящегося в Украине последние годы.

Электорат Тимошенко тоже протестный, однако в Украине сложилась ситуация, когда нынешним президентом недовольны, так сказать, с нескольких сторон. С одной стороны – это бывший электорат ПР и КПУ, противники Майдана, национализма и западного курса, сторонники «партии мира», нейтрального и пророссийского вектора. С другой стороны оппонируют как раз национал-патриоты, особенно радикальные, считающие что Порошенко «предал национальную революцию», что он лишь имитирует «проукраинскую» политику, что он якобы договорился с Путиным, что он «репрессирует патриотов».

Наконец, есть масса «умеренно проукраинских» избирателей, не увлеченных идеями национал-патриотизма, но озабоченных низким уровнем жизни, разгулом коррупции и анархии – то есть в основном социальными вопросами. Последние были основным, базисным электоратом Тимошенко, но теперь он частично перетекает к Зелинскому. Именно потому, что тот придерживается «аполитического» амплуа без всяких идеологических лозунгов, и даже высмеивает весь этот политический цирк в своих шоу и сериале «Слуга народа», но зато акцентирует внимание на социальных и гуманитарных вопросах. Вот только минус Зеленского в том, что у него нет рецептов их решения. Если люди поймут это до того, опустят бюллетень в урну, то произведет обратный отток голосов от Зеленского к Тимошенко, в пределах 3-5%.

А вот Тимошенко в своем стремлении собрать максимальный урожай, замахнулась на голоса недовольных властью национал-патриотов. Взять, к примеру, её последнюю затею с «импичментом». Понятно, что в реальности никакой процедуры импичмента никто запускать не будет, это всего лишь сотрясание воздуха, предвыборный пиар-ход, с помощью которого Юлия Владимировна пытается достучаться до сердец идейных патриотов. Отсюда и риторика этого «импичмента»: Тимошенко акцентирует на теме АТО, коррупции в ВПК, «торговле с агрессором», договоренностях с Путиным и т.п. По сути, пытаясь заявить, что это она является истинным «патриотом Украины», а не Порошенко.

Однако дав сильный крен вправо, Тимошенко потеряла голоса сторонников «партии мира» и «антимайдана», перетекшие в основном к Зеленскому, который теперь всё больше превращается в кандидата от Юго-Востока, тесня на этом поприще Бойко, Викула и Мураева. Если глянуть на электоральную карту, то у него наибольшая популярность как раз на Юге и Востоке (кроме Донбасса, предпочитающего Бойко). Но у Зеленского сильны позиции в Центре и даже на Западе, и он единственный из кандидатов, кто смог «объединить Украину». Опять же, лишь в силу того, что он старается быть аполитичным.

Больше всего удивляет рост рейтинга Петра Порошенко, который за три месяца вырос вдвое. Его пиарщики уверяют, что это голоса народа, благодарного гаранту за томос. Однако как показали те же социологические исследования, тема томоса в основном была интересна лишь национал-патриотам, а они уже давно разделились между собою в доверии и недоверии действующему президенту. Так в чем же секрет? Может, это благодарность народа за очередное повышение тарифов на газ и отопление? Или же помогла раздача «гройсмановской тысячи»?

Скрытые резервы

А теперь о неучтенных факторах, которые внесут свои коррективы в рейтинги кандидатов и повлияют на результаты голосования. Первый – это админресурс, которым пользуется сами знаете кто. Сейчас имеется информация о том, что Банковая назначила в области «смотрящих за выборами», и они активно договариваются с местными князьками. Например, СМИ писали, что в Харьков с этой миссией отправили Александра Грановского, заключившего союз с Кернесом, в Днепропетровске «смотрящим» назначили Александра Налекрешвили, который должен сработаться с Филатовым, а вот в Херсоне за губернатором Гордеевым стоит Виталий Ковальчук – и говорят, что это якобы он «отмазал» Гордеева от дела Екатерины Гандзюк.

Второй скрытый резерв – это 16% не определившихся, 5% не собирающихся голосовать и 4% «промолчавших». Прежде всего, это мощнейший ресурс протестных голосов, поскольку сторонники нынешней власти со своим выбором уже определились. Также там много разочаровавшихся и «пофигистов», которым неинтересна политика, но они могут проголосовать за Зеленского, потому что он «прикольный». Так что это, в основном, его скрытый резерв, но он его получит, только если будет достаточно убедительным. Но Зеленский вообще практически не начинал своей избирательной компании, он самоустранился от неё, предоставив слово «Вечернему Кварталу» и «Слуге народа».

Помните, как на выборах в Одессе несколько раз участвовал Дарт Вейдер? А теперь украинским президентом может стать Василий Голобородько. Похоже, что украинцы настолько разочаровались в реальных политиках, что всё больше предпочитают отдавать свой голос киношным героям.

Ну и третий фактор – это переход голосов от непроходных кандидатов к лидирующим. Как правило, это происходит уже перед самим голосованием, когда некоторые избиратели понимают, что отдавая свой голос за кандидата с рейтингом 4-5% и ниже, они просто его выбрасывают. Этот процесс не столь масштабен, поскольку даже не все украинцы следят за предвыборными рейтингами, но может у кого-то отнять и кому-то прибавить несколько процентов.

Три карты

Таким образом, к финалу выборов подошли эти трое, и сюрпризов уже не будет. Да и какие можно было бы ожидать? Падение позиции Порошенко до 4-5 места или рост рейтинга Бойко? Это вряд ли. А потому, 31 марта мы можем получить три варианта победителей первого тура выборов:

Зеленский-Порошенко. Самый вероятный и одновременно самый удобный для Банковой вариант. Есть даже мнение, что Зеленского специально раскручивали для того, чтобы он вышел во второй тур с Порошенко, вместе Бойко или Вилкула. Потому что это позволит использовать всё ту же старую схему «проукраинский-пророссийский», не позволяющей объединится протестным голосам всей Украины. И Порошенко, объявив Зеленского «кремлевским клуоном», мобилизует под себя голоса всех «проукраинских», включая значительную часть электората Тимошенко. При этом не исключено, что в избирательный процесс включатся как СБУ, так и группировки «патриотов» типа С14.

Тимошенко-Зеленский. Если Юлия Владимировна сподобится в последнем рывке обогнать Петра Алекссевича, то это наиболее катастрофический для Банковой вариант, который может иметь большие последствия. Представьте себе, что уже 1 апреля всей президентской команде будет не до смеха, потому что ей нужно будет паковать чемоданы. Это отразится и на втором туре, ибо машина админресурса либо остановится, либо будет спешно переориентирована на другого кандидата. Но на какого? Есть мнение, что «смотрящие» в регионах начнут уже действовать самостоятельно, в своих интересах, спешно договариваясь или с Тимошенко, или с Коломойским. В их рядах будет полный хаос и неразбериха! Но есть и худший вариант сценария – это срыв второго тура, возможно с помощью военного положения.

Тем временем Тимошенко и Зеленскому придется делить между собою избирателей Украины. На первый взгляд, шансы Зеленского будут выше, потому что к нему перетекут все голоса экс-регионалов (Бойки, Вилкул, Мураев) и много голосов русскоязычных, при том что у него хорошие позиции в украиноязычных Центре и Западе. Но Тимошенко может еще резче заложить вправо и сыграть на «проукраинскости», противопоставляя себе Зеленского как «пророссийского». Если последний поведется на это и начнет доказывать, что он тоже «патриот Украины», то он потеряет голоса на Юго-Востоке, а если не отреагирует, то может потерять голоса на Западе. А вот Тимошенко при этом не теряет ничего, зато приобретает голоса избирателей Порошенко, Гриценко, Ляшко.

Тимошенко-Порошенко. Это форс-мажорный вариант, очень и очень маловероятный, но он всё же не исключен. Потому что у власти еще много козырей в рукаве: например, сейчас распускают слухи, что возле избирательных участков молодежь (основной электорат Зеленского) будут поджидать представители военкоматов.

Такой вариант будет напоминать драку пауков в банке, но более всего запомнится крайне низкой явкой избирателей во втором туре, прежде всего на Юго-Востоке. Оба кандидата будут использовать национал-патриотическую риторику, из-за чего к выборам просто потеряют интерес сторонники Бойко-Вилкула-Мураева и значительная часть сторонников Зеленского. Не исключено, что явка составит всего 40-45%, и меньше всего на участки придет избирателей юго-восточных регионов.

Хотя выборы и состоятся, но такая низкая явка и разочарование половины населения как в демократии, так и вообще в смысле существования «этой страны», будут иметь крайне негативные последствия в будущем. Усилятся сепаратистские настроения, еще больше украинцев захотят эмигрировать, увеличится число мечтающих о новом Майдане, об «украинском Пиночете» или «нападении Путина».

Весенние форс-мажоры

Победа действующего президента, чья политика поддерживается всё-таки меньшинством украинцев, тоже не прибавит им оптимизма. Стоит вспомнить, что недовольных нынешней властью в Украине очень много, с самых разных сторон, включая очень активных людей, в том числе организованных. Например, тень третьего Майдана витала над Киевом с 2015 по 2018 год, и эту тему отложили только потому, что решили подождать исхода выборов. Но если Порошенко переизберется еще на пять лет, то его противники могут активизироваться.

В данном случае речь идет, конечно же, не об «агентах Кремля», а совсем наоборот. Бывшие «атошники» типа Савченко, различные национал-радикалы (кроме тех, кто работает на СБУ и Банковую), ультралибералы и перманентные революционеры – вся эта разношерстная толпа «активистов» может вновь попытаться устроить новый Майдан, если её поведут политики типа Тимошенко, Саакашвили (вдруг и он вернется в Украину?) или даже Авакова – который открыто выступил на стороне Тимошенко. А ведь в его распоряжении не только МВД, но и выращенный им Нацкорпус, опирающийся на полк «Азов», и он уже устраивает регулярные акции против Порошенко.

Но сейчас все больше разговоров входит о третьем Майдане против Владимира Зеленского. В Сети то и дело появляются заявления неких «атошников» и «патриотов», грозящих сразу же свергнуть его как «предателя Украины» и «марионетку Путина». Причем, в качестве повода они называют прекращение войны на Донбассе и реализацию Минского мира. Откуда дует этот ветер? Можно было бы предположить, что с Банковой, однако есть мнение, что Порошенко сам вынужденно держит по нему нос - вот почему он в 2015 году передумал доводить до конца Минские соглашения и начал регулярно использовать крайне антироссийскую риторику.

После того, как Зеленский имел во Львове неприятное общение с людьми, представившимися «ветеранами АТО», журналистам удалось выяснить некоторых организаторов этой встречи. Следы вывели на таких людей, как Игорь Кривецкий (прозвище Пупс) и Владимир Дидух (Вова Морда), известных своим криминальным прошлым (только и прошлым?) и привозивших своих людей на оба Майдана. Но ведь и за ними стоят некие заказчики? В любом случае понятно, что если президентом изберут Зеленского, то ли он первым разгромит все эти группировки радикалов и «патриотов», либо они сожрут его.

То есть, как видите, с избранием нового или переизбранием старого президента политические страсти в Украине не улягутся. Напротив, всё только начнется!

Источник from-ua