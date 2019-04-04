«Что они собираются делать?»: эксперты из США подчеркнули необходимость дебатов в Украине

04.04.2019 14:15

В США эксперты единогласно заявляют о необходимости дебатов перед вторым туром выборов между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и украинским комиком Владимиром Зеленским. Об этом они сообщили в интервью «Голосу Америки».

В частности, эксперт Центра анализа европейской политики Брайан Уитмор заявил, что лишь на дебатах станет понятно, что может предложить стране Зеленский. Он уточнил:

«Конечно, нужны дебаты! Это безумие проводить президентские выборы, где решается судьба твоей страны, без дебатов. Что они собираются делать с коррупцией? Украина трансформируется из олигархической страны в страну с настоящим плюрализмом. Я хочу знать, как каждый кандидат видит этот путь. Зеленский до этого обещал щенков, радуги и чудеса. Я бы хотел видеть, какие настоящие, конкретные шаги он собирается сделать. И единственный путь это увидеть — это дебаты».

При этом директор аналитического Центра Байдена Майкл Карпентер добавил, что перед украинским обществом и Порошенко, и Зеленский обязаны ответить, как разобраться с коррупцией, выиграть войн и поднять экономику Украины.

Мелинду Гаринг из Атлантического совета США возмущает вопрос, почему Зеленский считает, что референдум по НАТО необходим, если опросы говорят, что основная часть украинцев поддерживают вступление в НАТО. Она уточнила:

«Почему мы вообще об это говорим? Украина определилась с этим вопросом и твердо стоит на прозападном пути. От Порошенко я хочу услышать, как он собирается развивать экономику. Украинская экономика растет лишь на 3,5%. Это самая бедная страна в Европе, даже беднее Молдовы. У него было пять лет, чтобы перезапустить экономику. Какие новые идеи у него есть?».

Источник: https://donpress.com