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Украинские войска на передовой получат 35 американских боевых машин Hummer
В Украину прибыла новая партия американских боевых машин Hummer.
Об этом рассказал министр обороны Степан Полторак во время пребывания в 58-й отдельной мотопехотной бригаде в Конотопе, передает donpress.com.
По его словам, сейчас в Одессе выгружаются 35 боевых машин Hummer. 20 бронированных единиц будут отправлены боевым подразделениям, еще 15 — машины медицинского обеспечения.
«Вся помощь сразу направляется непосредственно в боевые подразделения, находящихся на линии боевого соприкосновения», — уточнил министр обороны.
Степан Полторак сообщил, что в течение последнего времени уровень военно-технической помощи от стран-партнеров существенно вырос. В частности министр обороны отметил Соединенные Штаты Америки, которые оказали помощь ВС Украины на общую сумму более 400 млн долларов.
«Это противотанковые средства „Javelin“, современные средства радиосвязи, средства артиллерийской разведки, радиоэлектронной борьбы, антиснайперские комплексы, беспилотные летательные аппараты», — перечислил он.
В то же время глава оборонного ведомства отметил, что невозможно построить сильную армию только за счет средств партнеров. Для этого необходимо развивать собственный военно-промышленный комплекс (ВПК).
Теги: Украина, США, Донбасс, Одесса, Hummer, Минобороны, Полторак
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