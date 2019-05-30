- Верховная Рада не приняла отставку Гройсмана17:00
- В Раде рассказали, когда проголосуют за закон об импичменте президента16:45
- Если Зеленский сможет привлечь к «нормандскому формату» Трампа, то это будет большим успехом - дипломат16:10
- Зеркаль: Переговоры в «нормандском формате» можно начать не раньше осени15:48
- В Украине появился первый сервис проката суперкаров15:15
- Зеленский определился с кандидатурой спикера14:45
- Хто пройде до наступного Парламенту – експертна думка14:30
- Волкер: В Белом доме заговорили о встрече Трампа с Зеленским14:00
- Названы важные правила безопасного загара13:45
- Импортозависимый рынок: эксперты предупредили о росте цен на топливо в Украине13:30
В Раде рассказали, когда проголосуют за закон об импичменте президента
Законопроект о Временных следственных комиссиях (ВСК), напрямую касающиеся процедуры импичмента президента Украины будет вынесен на голосование в Раду на следующей пленарной неделе.
Об этом, в четверг, 30 мая, сообщил портал РБК-Украина со ссылкой на главу подкомитета по вопросам организации работы регламентного комитета парламента Павла Кишкаря, передает Главред.
По словам нардепа, регламентный комитет уже с утреннего времени рассматривает поправки к законопроекту.
"Фракция БПП отозвала около 1000 поправок […]. Я думаю, что сегодня в 16:00 завершим рассматривать остальные. Но рассмотрение законопроекта в этот четверг - невозможно. Скорее всего, голосование за законопроект о ВСК состоится в следующий пленарный четверг", − подытожил Кишкарь.
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский подал в Раду свой проект закона об импичменте - уже второй по счету.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, президент, импичмент, Верховная Рада
- Новая политзабава - нападки на президента
- Согласована дата проведения выборов президента!
- Симоненко в Донецке поймал «агентов Фирташа»
- Кабмину указали на дверь
- Волонтер Роман Доник: "Любой переворот сейчас несет в себе угрозу восстановления российского влияния и отката назад"
- Депутаты ввязались в газовую битву
- Зеркаль: Переговоры в «нормандском формате» можно начать не раньше осени15:48
- Донбасс охватили смертоносные бои: РФ несет большие потери 11:14
- «Бахнуло в районе Ветки»: центр Донецка вздрогнул от серии мощных залпов10:00
- Жестокий бой под Попасной: террористы заявили о смерти сапера ВСУ, которого взяли в плен09:00
- «Русский мир» в истерике из-за заявления Прилепина08:00
- У Зеленского сообщили о роковом просчете на Донбассе: срочное заявление20:45
- Обострение ситуации на Донбассе: из-за вражеских обстрелов ООС понесли потери18:45
- В ОРДО пообещали построить новые пункты пропуска18:00
- «Так будут 20 лет выдавать паспорта»: в сети посмеялись над очередями за паспортами «Л/ДНР»16:40
- Жители неподконотрльной Зуевки сообщили о «зачистке» в поселке16:20
- Верховная Рада не приняла отставку Гройсмана17:00
- В Раде рассказали, когда проголосуют за закон об импичменте президента16:45
- Путин издал срочный указ: готовит ракеты, будет что-то страшное16:30
- Если Зеленский сможет привлечь к «нормандскому формату» Трампа, то это будет большим успехом - дипломат16:10
- Зеркаль: Переговоры в «нормандском формате» можно начать не раньше осени15:48
- Полет на Марс: землянам сделали предложение, от которого невозможно отказаться15:31
- В Украине появился первый сервис проката суперкаров15:15
- Эксперты рассказали, как избавиться от «пивного» живота15:00
- Зеленский определился с кандидатурой спикера14:45
- Хто пройде до наступного Парламенту – експертна думка14:30
- Эксперты рассказали, как избавиться от «пивного» живота15:00
- Приметы на 30 мая: что нельзя делать в день святой Евдокии11:30
- Медики рассказали об особенностях питания в жару09:32
- В Украине вводят новые медицинские профессии07:45
- Дерматолог рассказал, как спастись от укусов комаров07:15
- Врачи рассказали о негативных свойствах зеленого чая22:15
- Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть имбирь20:00
- Женщинам посоветовали не выходить замуж и не рожать детей17:03
- Медики объяснили, как распознать аллергический насморк15:00
- Почему появляется второй подбородок и как от него избавиться13:00
- У Зеленского сообщили о роковом просчете на Донбассе: срочное заявление
- Названы 4 знака зодиака, которые найдут любовь в июне 2019-го
- «Петя сервера уничтожает»: Киев накрыло черным дымом, кадры ЧП на заводе Порошенко
- Зеленский приехал к бойцам ВСУ на Донбасс: президент на самых горячих позициях под Луганском
- Призыв отменяется, появилось срочное заявление: к чему готовиться украинцам
- Саакашвили раскрыл главную разницу между Зеленским и Порошенко: «Один раз сказал и…»
- Рада утвердила переименование двух областей
- Украинцы разгневаны: Вакарчук случайно засветил своего «хозяина»
- «Бахнуло в районе Ветки»: центр Донецка вздрогнул от серии мощных залпов
- В окружении Суркова объяснили Зеленскому, как «завоевать доверие» жителей ОРДЛО