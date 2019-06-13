В Украине появилось мобильное приложение для экстренного вызова помощи

13.06.2019 11:55

Вызвать медика можно одним кликом смартфона: новое приложение разработано совместно с МОЗ. В Украине только 10 человек из 100 умеют делать массаж сердца и искусственное дыхание. Ежегодно до больницы не успевают доехать около 150 тысяч пострадавших. 60 тысяч – умирают от внезапных обострений сердечно-сосудистых заболеваний. Еще 90 – от травм. Печальных исходов могло быть меньше, если бы пострадавшие получили первую помощь еще до приезда скорой.

Директор "Украинского медицинского центра безопасности дорожного движения и информационных технологий МЗ Украины" Максим Цыганок рассказал, что теперь вызвать парамедика можно благодаря системе экстренного вызова. Это приложение для смартфона DocRadar. Уточняется, что если вам или кому-то из прохожих стало плохо, а вы не знаете точный адрес, тогда достаточно нажать кнопку "Экстренный вызов". Система сама определит ваше местонахождение, а специалист сможет отыскать вас.

Поиск ведется автоматически в радиусе ближайшего километра, где может находиться спасатель. Если не находит в радиусе километра, ищет в радиусе трех километров. Когда ближайший спасатель примет вызов, система автоматически проложит маршрут к пострадавшему.

Завести карманного спасителя очень просто. Нужно установить приложение на смартфон и подтвердить номер телефона.

В DocRadar есть возможность вызвать не только спасателя, но и врача любой специализации. Это может быть семейный врач, медсестра или даже ветеринар. Вскоре разработчики обещают приобщить к системе спасателей ГСЧС и полицейских.

Источник: http://kr24.com.ua