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Вакарчук идет в премьеры, в Голосе приняли решение: «Ему больше всего нравится…»
Кандидат в депутаты Святослав Вакарчук готов занять кресло премьер-министра Украины при одном условии.
Журналисты поинтересовались, рассчитывает ли Святослав Вакарчук занять ответственный пост в Верховной Раде или Кабинет министров. В ответ Юлия Клименко сообщила, что лидер «Голоса» уже рассматривает такую возможность и принял решение согласиться, если того потребует ситуация. При этом кандидат в депутаты ориентируется на дипломатическую, культурную и образовательную сферы Украины.
«Если ему надо будет стать премьер-министром, он не отказывается от этого, и он станет премьер-министром. И будет работать. Если в парламенте, ему больше всего нравятся внешнеполитические вопросы. Возможно, это будет Комитет по вопросам внешней политики. Культурные, образовательные вопросы также могут быть», — объяснила Юлия Клименко.
У Святослава Вакарчука есть все шансы попасть в новый состав Верховной Рады. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного 6-10 июля группой «Рейтинг». Согласно опросу, 47% респондентов, которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать на досрочных выборах партию «Слуга народа», 11,6% — «Оппозиционную платформу — За життя», 8,2% — «Европейскую солидарность», 6,6% — партию «Голос», «Всеукраинское объединение «Батьківщина» — 6,4%.
Социологи выяснили, что Святослав Вакарчук пользуется самым большим уровнем уровнем доверия среди лидеров партий. О своих симпатиях к нему заявили 25% опрошенных. Главе «Слуги народа» Дмитрию Разумкова доверяют чуть меньше 24%. Ещё несколько политических лидеров следуют по пятам: глава «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко (23%), глава партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко (22%), лидер «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко (22%), премьер-министр Владимир Гройсман (20% ) и лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко (20%). Лидеру «Евросолидарности» Петру Порошенко доверяют всего 14% избирателей. Кроме того, лично фронтмен партии Святослав Вакарчук может похвастаться самы высоким уровнем доверия среди избирателей на Западе Украины. Его поддерживают наравне с президентом Владимиром Зеленским.
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, премьер-министр, Вакарчук, решение
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