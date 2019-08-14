В Украине решили выплачивать субсидии по-новому

14.08.2019 17:15

Кабинет министров Украины изменил порядок выплаты жилищных субсидий. Такое решение правительство приняло в ходе заседания в среду, 14 августа, передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно новому порядку, получатель сможет самостоятельно выбрать банк, в котором ему удобно получать выплаты. Так, информацию о платежных реквизитах пенсионеров Пенсионный фонд передаст автоматически. И такие льготники смогут получать субсидии вместе с пенсиями.

В самом документе не указано, какие именно финучреждения следует считать уполномоченными на выплату. Вместе с тем, вероятнее всего речь идет о банках, которым Министерство финансов разрешило выплачивать украинцам пенсии. В этот перечень входят 38 финучреждений:

Укрэксимбанк

Ощадбанк

Приватбанк

Укргазбанк

Укрсоцбанк

Райффайзен Банк Аваль

Кредобанк

УкрСиббанк

Идея Банк

Креди Агриколь Банк

Пиреус Банк МКБ

Альфа-банк

ОТП Банк

банк "Альянс"

банк "Львов"

Индустриалбанк

МТБ Банк

"Пивденный"

Полтава-банк

ПУМБ

банк "Грант"

Юнекс Банк

Коммерческий индустриальный банк

Universal Bank

Радабанк

банк "Восток"

Мотор-банк

Аккордбанк

Кристаллбанк

банк "Сич"

"Клиринговый Дом"

Метабанк

МИБ

Правэкс-банк

ТАСкомбанк

Укрстройинвестбанк

Акцент-банк

Агропросперис Банк

Напомним, ранее представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус заявил о планах Офиса президента расширить число получателей субсидий. Он подчеркивал, что планируется увеличить число пенсионеров, которые будут получать субсидии.

Как писалось ранее, субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в июне 2019 года получали 2061,1 тыс. домохозяйств, что значительно больше, чем в мае - 1511,7 тыс. домохозяйств.

Так, с 1 марта 2019 года субсидии начали выплачивать деньгами. Пенсионеры получают деньги для оплаты коммунальных платежей за февраль вместе с пенсией. Пенсионеры среди субсидиантов составляют около 75%.

Источник: https://from-ua.com