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В Украине решили выплачивать субсидии по-новому
Кабинет министров Украины изменил порядок выплаты жилищных субсидий. Такое решение правительство приняло в ходе заседания в среду, 14 августа, передает корреспондент РБК-Украина.
Согласно новому порядку, получатель сможет самостоятельно выбрать банк, в котором ему удобно получать выплаты. Так, информацию о платежных реквизитах пенсионеров Пенсионный фонд передаст автоматически. И такие льготники смогут получать субсидии вместе с пенсиями.
В самом документе не указано, какие именно финучреждения следует считать уполномоченными на выплату. Вместе с тем, вероятнее всего речь идет о банках, которым Министерство финансов разрешило выплачивать украинцам пенсии. В этот перечень входят 38 финучреждений:
Укрэксимбанк
Ощадбанк
Приватбанк
Укргазбанк
Укрсоцбанк
Райффайзен Банк Аваль
Кредобанк
УкрСиббанк
Идея Банк
Креди Агриколь Банк
Пиреус Банк МКБ
Альфа-банк
ОТП Банк
банк "Альянс"
банк "Львов"
Индустриалбанк
МТБ Банк
"Пивденный"
Полтава-банк
ПУМБ
банк "Грант"
Юнекс Банк
Коммерческий индустриальный банк
Universal Bank
Радабанк
банк "Восток"
Мотор-банк
Аккордбанк
Кристаллбанк
банк "Сич"
"Клиринговый Дом"
Метабанк
МИБ
Правэкс-банк
ТАСкомбанк
Укрстройинвестбанк
Акцент-банк
Агропросперис Банк
Напомним, ранее представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус заявил о планах Офиса президента расширить число получателей субсидий. Он подчеркивал, что планируется увеличить число пенсионеров, которые будут получать субсидии.
Как писалось ранее, субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в июне 2019 года получали 2061,1 тыс. домохозяйств, что значительно больше, чем в мае - 1511,7 тыс. домохозяйств.
Так, с 1 марта 2019 года субсидии начали выплачивать деньгами. Пенсионеры получают деньги для оплаты коммунальных платежей за февраль вместе с пенсией. Пенсионеры среди субсидиантов составляют около 75%.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, субсидия, коммунальные услуги
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