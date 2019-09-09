В «ДНР» собираются запустить железнодорожное сообщение с Петербургом и Москвой

09.09.2019 10:51

Власти «ДНР» анонсировали запуск железнодорожного сообщения в Москву и Санкт-Петербург. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Nation News, такое заявление прозвучало от главы «Донецкой Республики» Дениса Пушилина.



Во время встречи с молодёжью на площадке движения «Донецкая республика», Пушилин заявил, что в ближайшее время власти будут рассматривать запуск поездов в Петербург и Москву. По его словам, сейчас ведутся переговоры о прямом сообщении с крупнейшими городами России. Пушилин подчеркнул, что этими перевозками смогут воспользоваться все граждане «республики». Когда будут запущены первые поезда в Санкт-Петербург и Москву, Донецк начнёт прорабатывать маршруты в другие российские города.



Напомним, что в августе была возобновлена работа железнодорожного вокзала Донецка. Пригородные поезда были запущены впервые с 2014 года. Теперь по железной дороге местные жители могут добраться до контрольно-пропускного пункта на линии разграничения. Нужно отметить, что между «ДНР» и Россией нет прямого железнодорожного сообщения. Многие местные жители добираются до России исключительно на автобусах с пересадками.