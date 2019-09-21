- Дети до 16 лет больше не смогут пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении19:06
- Зеленский пошел на радикальный шаг: готовится новый план обороны Украины18:42
- Астролог назвал дату окончания конфликта на Донбассе18:30
- Украинский синоптик подробно рассказал о погоде в октябре17:49
- Предприниматели готовы идти на Киев: Рада приняла скандальные «налоговые» законопроекты (Видео)17:10
- КПВВ Каланчак на границе с Крымом закрывают для автомобилей16:49
- РФ и Украина пошли навстречу друг другу в газовых переговорах, но вопросы еще остаются - Землянский16:36
- Осенний призыв в Украине 2019: в областях военкоматы уже "отлавливают" будущих срочников16:20
- Украинцев оставят без монет: где и когда можно обменять деньги16:05
- Украина возьмет в долг почти миллиард евро на строительство дорог 15:42
Осенний призыв в Украине 2019: в областях военкоматы уже "отлавливают" будущих срочников
Украинские мужчины отмечают, что военные поджидают их для досмотра документов прямо на улицах. 20 сентября в Вооруженных силах Украины отчитались о том, что планируют призвать 15.200 новобранцев в осеннюю призывную кампанию, сообщает Диалог.UA.
Призыв в этом году официально стартует с 1 октября и продлится до 31 декабря. термин службы для людей без магистерского образования составит 18 месяцев, для людей с ученой степенью - 12 месяцев. Возраст призыва не изменился - с 20 до 27 лет, по контракту можно пойти служить раньше. Вместе с тем, в областях военкоматы уже проводят полномасштабную подготовку к началу призыва.
Граждане жалуются на то, что военкомы не дожидались даже результатов вступительной кампании в высшие учебные заведения, призывая парней в августе и даже июле.
А недавно в Днепре парней ловили прямо на улицах. В Сети делятся видео, как военные ходят в сопровождении полицейских и требуют у граждан Украины предьявить свои документы.
В данном случае сотрудник полиции необходим как раз для того, чтобы военный имел право досмотреть у украинцев паспорта и студенческие билеты. В любом случае, повестка еще не означает, что вы будете служить, это лишь приглашение в военкомат.
В частности, будущих срочников вызывают на медосмотры или проверку документов. Отметим, что срочная военная служба - больная тема для многих мужчин.
Украинским парням жалко потраченного времени, кроме того, они наслышаны о дедовщине и непригодных условиях в частях. Ранее мы рассказывали о том, что 21-летний солдат под Николаевом покончил жизнь самоубийством, оставив предсмертную записку.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, армия, призыв, осень, военкомат
- Осенний призыв в Украине: стало известно, кому могут вручить повестку
- В Украине сегодня стартовал осенний призыв в армии
- В Украине продолжается осенний призыв срочников, который должен был завершиться 30 ноября
- Украинцев в августе ждет внеочередной призыв в армию: кого заберут
- В 2019 году сроки призыва украинцев в армию изменены
- Призыв 2017: стало известно, сколько украинцев пойдут служить уже осенью
- Дети до 16 лет больше не смогут пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении19:06
- Астролог назвал дату окончания конфликта на Донбассе18:30
- Потеря территорий, русские в украинских органах власти и теракты - блогер объяснила последствия завершения войны Зеленским13:50
- ВСУ отбили новые территории: подробности и кадры триумфального прорыва в ООС11:21
- В зоне ООС 19 обстрелов за сутки: трое бойцов ВСУ получили ранения09:46
- Ходаковский рассказал, как Захарченко просил его ликвидировать Гиркина09:00
- «Русский мир наизнанку»: В «ДНР» на 57% подняли коммуналку, люди в шоке08:37
- Жителей ОРЛО будут привлекать к «административной ответственности» за шум21:10
- Проведение выборов в ОРДЛО без контроля границы с РФ является сдачей национальных интересов - Вакарчук18:51
- ОБСЕ констатировала увеличение количества взрывов на Донетчине17:52
- Дети до 16 лет больше не смогут пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении19:06
- Зеленский пошел на радикальный шаг: готовится новый план обороны Украины18:42
- Астролог назвал дату окончания конфликта на Донбассе18:30
- Загадочная "воющая" аномалия на дне Тихого океана потрясла ученый мир 18:10
- Украинский синоптик подробно рассказал о погоде в октябре17:49
- Природные антибиотики, которые отлично борются с инфекциями17:33
- Предприниматели готовы идти на Киев: Рада приняла скандальные «налоговые» законопроекты (Видео)17:10
- КПВВ Каланчак на границе с Крымом закрывают для автомобилей16:49
- РФ и Украина пошли навстречу друг другу в газовых переговорах, но вопросы еще остаются - Землянский16:36
- Осенний призыв в Украине 2019: в областях военкоматы уже "отлавливают" будущих срочников16:20
- Природные антибиотики, которые отлично борются с инфекциями17:33
- Названа еда, от которой лучше отказаться при простуде15:21
- Врачи перечислили главные причины нарушений сна12:00
- Как характер человека зависит от формы его ногтей10:00
- Самые независимые и упрямые: эти знаки Зодиака не волнует чужое мнение08:03
- Раскрыт способ правильного мытья рук 07:21
- Лечим насморк: названы три лучших способа избавления от заложенности носа19:30
- Украинцев предупредили об опасной форме рака: симптомы16:10
- Какую болезнь может спровоцировать сильный стресс15:51
- «Ужас!» Леся Никитюк удивила поклонников странными переменами во внешности07:37
- Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака
- Как характер человека зависит от формы его ногтей
- Украинцев предупредили об отмене льгот: в Кабмине сделали важное заявление
- Путину «помогут» уйти с Донбасса, раскрыт хитрый план: Так продолжаться больше не может!
- Людей расстреляли на границе с Россией, это международный скандал: первые подробности
- Опасные болезни, которые можно перепутать с простудой
- Минималку изменят: какие пенсии и зарплаты украинцы будут получать в 2020 году
- Вакарчук собрался закончить с Радой и улететь за границу: стали известны подробности
- "Все срывается", - Пушилин после "Минска" сделал громкое заявление о Донбассе
- «ВСУ на чеку»: Грузовик с россиянами взлетел на воздух, есть жертвы – Гиркин