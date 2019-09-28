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Зеленский уволил Демчину с военной службы в запас СБУ
28.09.2019 17:40
Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Павла Демчины с военной службы в запас СБУ.
Текст указа № 719/2019 от 28 сентября обнародован на на сайте главы государства, передает donpress.
«Уволить генерал-полковника Демчину Павла Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды», — сказано в документе.
Теги: Украина, Донбасс, увольнение, указ, СБУ, военная форма, генерал, Зеленский
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