Зеленский уволил Демчину с военной службы в запас СБУ

28.09.2019 17:40

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Павла Демчины с военной службы в запас СБУ.

Текст указа № 719/2019 от 28 сентября обнародован на на сайте главы государства, передает donpress.

«Уволить генерал-полковника Демчину Павла Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды», — сказано в документе.